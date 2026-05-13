◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・ジャイアンツ戦に先発したが、自己ワーストの１試合３被弾など７回途中で６安打を浴び、５失点も今季ワーストで３敗目（３勝）を喫した。今季最多タイの８三振を奪ったが、防御率は３・６０となった。

２回までは１人の走者も出さない完璧な立ち上がりを見せた山本。打線も初回に大谷翔平投手（３１）の右前安打を起点にスミスの右犠飛で１点を先取し、リードをもらってのマウンドになった。３回も２者連続三振でいとも簡単に２アウトを奪ったが、２死走者なしから９番打者のハースに１号同点ソロを浴びた。

それでも直後の３回裏に、大谷が１２試合、５３打席ぶりの本塁打となる５月初アーチの７号ソロで勝ち越し。山本はベンチで笑顔を見せた。苦しんでいた大谷のアーチを山本は「今日出てチームも盛り上がりましたし、チームにとってもすごく良かったと思います」と喜んだ。

再びリードをもらった山本だったが、１点リードの５回２死で、８番のベーダーに左翼ポール際へ２号ソロを浴びて追いつかれると、続くハースに２打席連続弾となる２号ソロを浴びて逆転を許し「何とかリードして次の回、次の回といければ良かった」と悔やんだ。１試合３被弾は自己ワーストだった。

６回は３者凡退で乗り切ったが、１点ビハインドの７回は先頭のラモス、続くアダメズと２者連続安打を浴び、エルドリッジを二直に抑えて１死一、三塁となったところでマウンドを降りた。２番手のトライネンが残した走者２人の生還を許したため、山本の失点は今季ワーストの「５」となった。