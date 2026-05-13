三菱ケミカルグループ<4188.T>が後場急騰。同社は１３日午後１時３０分、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比２．６％増の３兆８０００億円、最終利益は同約１１倍の１２７０億円を計画する。大幅な増益予想を示したことをポジティブに受け止めた投資家の買いが集まった。



ケミカルズ事業では、スペシャリティマテリアルズにおける製品の販売増加とコスト削減の効果に加え、ＭＭＡモノマー市況の底打ちと反転により利益が拡大する見通し。産業ガス関連も堅調に推移すると見込む。業績予想に中東情勢の影響は織り込んでいない。２６年３月期の売上高は前の期比６．２％減の３兆７０３９億８８００万円、最終利益は同７３．７％減の１１８億２９００万円だった。海外子会社の製造設備などで減損損失を計上し、最終利益は計画に対して下振れして着地した。



出所：MINKABU PRESS