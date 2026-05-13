Ｊ１清水は１３日、アウェー岡山戦（１７日）に向け、三保グラウンドで調整を行った。６月１３日開催の「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」のＪ１ＷＥＳＴメンバーに選出されたブラジル出身のＭＦマテウス・ブエノ（２７）は、中間発表で候補入りしていたこともあり、「そのまま決まるだろうなと思っていました」と笑みを浮かべた。

昨季加入から、自身のプレー精度や安定感に磨きをかけることを重視してきた背番号１０。２０２５Ｊリーグ優秀選手賞に続く形で努力が結果として表れたことに、「こういった形で選出されて、自分の頑張ってきた成果は報われるんだなと思いました」と喜びを口にした。

Ｊ１ＷＥＳＴでは、同じブラジル出身の他の２選手も選出された。京都のＦＷラファエル・エリアス（２７）、クラブ内得票数１位で選ばれた長崎のＭＦマテウス・ジェズス（２９）で、“ダブルマテウス”共演の可能性もありそうだ。ブエノは、昨季リーグ２位の１８得点を挙げたエリアス、Ｊ２得点王とＪ２ベストイレブンに輝いたジェズスをともに「素晴らしい選手」と高く評価した。

また同チームとなったＧ大阪のＭＦ宇佐美貴史（３４）との共闘にも期待。「昨年からいい選手だと思っていた。彼のプレースタイルとは合うんじゃないかな」と、夢舞台での共演を心待ちにしていた。（伊藤 明日香）