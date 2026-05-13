「ブラックモンブラン」がドーナツに!「ブラックモンブランmilkyドーナツ」発売【不二家×竹下製菓】

不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」とカフェ業態「ペコちゃんmilkyタイム」は、竹下製菓との初のコラボレーション商品「ブラックモンブランmilkyドーナツ」を5月20日に発売する。

【ブラックモンブランmilkyドーナツの画像はこちら】

◆「ブラックモンブランmilkyドーナツ」

発売日:2026年5月20日

価格:税込250円

九州地方を中心に長年親しまれているロングセラーアイス「ブラックモンブラン」と、ミルキーに使用している北海道産練乳を練り込んだ生地を米油で揚げた「milkyドーナツ」のコラボ商品。

「ブラックモンブラン」をイメージし、「milkyドーナツ」をチョコでコーティングし、クッキークランチをトッピングした。“ザックザク食感”が楽しめる。

※数量限定のため、なくなり次第終了。

〈不二家&竹下製菓のお菓子詰め合わせが当たるSNSキャンペーンを実施〉

milkyドーナツ×ブラックモンブランのコラボレーションを記念し、不二家洋菓子店公式X(@Fujiya_Yougashi)で、プレゼントキャンペーンを実施する。

【開催期間】

2026年5月13日12時〜5月31日

【参加方法】

〈1〉不二家洋菓子店公式X(@Fujiya_Yougashi)をフォロー

〈2〉該当の投稿をリポスト

【景品】

抽選で8人に不二家のお菓子と竹下製菓のお菓子詰め合わせをプレゼントする。