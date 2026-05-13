高校生向け “さしいれ”企画『母校にinゼリー2026』開始　10年目を迎え企画を強化【森永製菓】

森永製菓は5月12日、全国の高校生を応援するキャンペーン企画「フレフレ、ぼくら 母校にinゼリー2026」を開始した。

現役高校生やOB･OGなどの投票をもとに、抽選で500部活･20校に「inゼリー」を“さしいれ”としてプレゼントする。全国の高校約5,000校が対象となる(定時制･通信制などを含む)。

「母校にinゼリー」は、高校の部活生向けに「inゼリー」を無料提供する企画として、2016年に開始した。これまで延べ5,000部活に対し18万個を提供。10年目を迎える今年は、学校全体を対象に“さしいれ”できるよう、企画を強化した。

また同日、応募を呼び掛けるウェブCMも公開した。CMでは、帰宅部の主人公が文化祭担当になり、「inゼリー」を配りながら仲間を集め、成功に向けて奮闘するストーリーを描いた。また、4人組ロックバンド･PURPLE BUBBLEとタイアップし、新曲「いきぬく」をCMに採用した。

【すべての画像を見る】「inゼリー エネルギー」やウェブCMのイメージ

〈パワーアップしたキャンペーンの概要〉

「フレフレ、ぼくら 母校にinゼリー2026」キャンペーンの特設サイトで投票を募る。応募期間は2026年6月11日まで。

現役生や卒業生だけでなく、保護者や教師を含めだれでも参加でき、対象高校の中から応援したい学校や部活に投票できる。同じ学校･部活への投票は、1人あたり1日1回までとしている。

10票以上の投票があった学校の中から抽選で、500部活に「inゼリー エネルギー(1ケース 36個入り)」を配布する。また、20校に全校生徒分の「inゼリー」を無料でプレゼントする(配布総数は1万2,000個と設定)。得票数の多さに応じて当選確率が上がる仕組みだ。

【実施概要】

応募期間: 2026年5月12日(火)〜6月11日(木)23:59

応募方法: 全国約5,000校を対象に、特設サイト(さしいれプラットフォーム)から、応援したい学校・部活に投票できる。 高校生、OB･OG、保護者、教師など、だれでも投票可能。

賞品: 10票以上の投票があった学校の中から、抽選で500部活に「inゼリーエネルギー(1ケース 36個入り)」を提供。また、配布総数1万2,000個として、抽選で20校に全校生徒分の「inゼリー」をプレゼントする。

※抽選に当選した学校のうち、規定や同意書に承認した学校のみに贈呈･発送する。確認が取れない場合や規約に同意しない場合は当選権利が無効になる。

■キャンペーン特設サイト