【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは肌のうるおい
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、心身の健康を整えるための手法、美容の分野で欠かせない成分、そして多方面で活用される材料という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ぴー
□□みど
□□みっく
ヒント：心や体の不調を癒やすための療法、肌のバリア機能を支える保湿に優れた成分、そして陶磁器や歯科材料としても広く使われる耐熱性の高い素材を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「せら」を入れると、次のようになります。
せらぴー（セラピー）
せらみど（セラミド）
せらみっく（セラミック）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、心身を整える療法、健やかな肌を保つ成分、そして現代の生活や産業を支える硬質な素材を組み合わせました。共通の「せら」という音が、癒やしのひとときから、日々のスキンケア、そして高度な技術が凝縮された材料までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、心身の健康を整えるための手法、美容の分野で欠かせない成分、そして多方面で活用される材料という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ぴー
□□みど
□□みっく
ヒント：心や体の不調を癒やすための療法、肌のバリア機能を支える保湿に優れた成分、そして陶磁器や歯科材料としても広く使われる耐熱性の高い素材を思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：せら正解は「せら」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せら」を入れると、次のようになります。
せらぴー（セラピー）
せらみど（セラミド）
せらみっく（セラミック）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、心身を整える療法、健やかな肌を保つ成分、そして現代の生活や産業を支える硬質な素材を組み合わせました。共通の「せら」という音が、癒やしのひとときから、日々のスキンケア、そして高度な技術が凝縮された材料までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)