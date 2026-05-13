モスフードサービスが展開するモスバーガーと、UHA味覚糖が販売する「おさつどきっ」がコラボレーションした、「おさつどきっ モスシェイクコーヒー風味」が5月18日から全国のコンビニエンスストアに登場する。また、5月20日から一部のモスバーガー店舗でも販売する。

「おさつどきっ」は、さつまいも本来の自然な甘さを楽しめるさつまいもチップス。今回のコラボレーションでは、その味わいに「モスシェイク コーヒー」の風味を組み合わせた。モスシェイク特有のミルク感が、さつまいもの甘みとコーヒーの個性をなめらかに調和させ、一体感を生み出している。さつまいもとコーヒーの風味とのバランスにこだわった、まろやかな味わいを楽しんでほしいとのこと。

［小売価格］190円（小売店においてはオープン価格）

［発売日］

コンビニエンスストア：5月18日（月）

一部モスバーガー店舗：5月20日（水）

モスフードサービス＝https://www.mos.co.jp/company

UHA味覚糖＝https://www.uha-mikakuto.co.jp