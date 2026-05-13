VAR介入もノーファウル覆らず…浦和vs横浜FM戦のキッキングにJFA見解「シンプルにPKというジャッジをすべき」
日本サッカー協会(JFA)審判委員会が13日、東京都内でレフェリーブリーフィングを行い、佐藤隆治JFA審判マネジャーが4月中旬から先週末にかけての判定事象を説明した。4月25日に行われたJ1百年構想リーグの浦和レッズ対横浜F・マリノス戦の後半41分、浦和のFW松尾佑介が横浜FMのMF喜田拓也に倒された場面は「PKというジャッジをすべきだった」と結論づけた。
浦和対横浜FM戦では後半41分、シュートのこぼれ球を拾った松尾が敵陣ペナルティエリア右でボールをキープした際、喜田のスライディングを受けて転倒。主審はファウルの笛を吹かず、一度はVARが介入したが、ピッチ脇モニターでのオン・フィールド・レビューの結果、主審は現判定を支持してノーファウルの最終判定を出した。
佐藤マネジャーによると、JFAの見解は「シンプルにPK」。接触の有無、ボールにプレーしているか、キッキングの程度などさまざまな考慮事項はあるものの、「シンプルにキッキングでPKというジャッジをすべきだった」とした。
続けて「VARが介入したのは正しい判断で、残念ながら現場で正しい判断ができなかった。こういうことはゼロにしたい」と指摘。VARによる正しい介入を経ながらも、主審によるオンフィールド・レビューで判定修正ができなかったことに課題を見出した。
(取材・文 竹内達也)
浦和対横浜FM戦では後半41分、シュートのこぼれ球を拾った松尾が敵陣ペナルティエリア右でボールをキープした際、喜田のスライディングを受けて転倒。主審はファウルの笛を吹かず、一度はVARが介入したが、ピッチ脇モニターでのオン・フィールド・レビューの結果、主審は現判定を支持してノーファウルの最終判定を出した。
続けて「VARが介入したのは正しい判断で、残念ながら現場で正しい判断ができなかった。こういうことはゼロにしたい」と指摘。VARによる正しい介入を経ながらも、主審によるオンフィールド・レビューで判定修正ができなかったことに課題を見出した。
(取材・文 竹内達也)