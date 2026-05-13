向井康二がジャージ姿でも抜群スタイル際立つ！真剣な表情とおちゃめな一面のギャップに「かっこよすぎる」「少女漫画から出てきたようなイケメン」「憧れの先輩ビジュすぎる」と反響

【写真＆動画】向井康二『THE神業チャレンジ』オフショット／走るバスの窓へのボール打ち込み成功の瞬間／「服がゴルフ笑」過去のテニス投稿

Snow Manの向井康二が、5月12日放送の『THE神業チャレンジ』（TBS系）に出演。「神業テニス」に初参戦し、「走るバスの窓にボールを打ち込め！」など、神業三番勝負に挑んだ。

■向井康二、“神業テニス”オフショット公開

向井は自身のInstagramでオフショットを公開。ブルーのジャージ姿でラケットを手にし、桜の木を背景にした爽やかなカットを披露している。

滑り台の上に立ち、カメラを見つめるショットでは、春らしいロケーションとスポーティーな装いが相まって、明るい魅力が際立つ。投稿には「#テニスの康二様」というハッシュタグも添えられており、向井らしいユーモアも感じられる。

■走るバスの窓にボールを打ち込む神業も

投稿の後半では、向井が走るバスの窓に向かってボールを打ち込み、見事に成功させる動画も公開されている。さらに、ラケットを手にしたまま滑り台をすべる姿も収められており、真剣な挑戦とおちゃめな一面のギャップが印象的だ。

ファンからは「ジャージ姿もカッコよすぎる」「憧れの先輩ビジュすぎる」「少女漫画から出てきたようなイケメン」「スタイル良すぎる」「顔小さい」「自慢の推し」「軽率に恋」などの声が寄せられている。

■向井康二『THE神業チャレンジ』オフショット

■「服がゴルフ笑」過去のテニス投稿も

Snow Man

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