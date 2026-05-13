向井康二がジャージ姿でも抜群スタイル際立つ！真剣な表情とおちゃめな一面のギャップに「かっこよすぎる」「少女漫画から出てきたようなイケメン」「憧れの先輩ビジュすぎる」と反響
【写真＆動画】向井康二『THE神業チャレンジ』オフショット／走るバスの窓へのボール打ち込み成功の瞬間／「服がゴルフ笑」過去のテニス投稿
Snow Manの向井康二が、5月12日放送の『THE神業チャレンジ』（TBS系）に出演。「神業テニス」に初参戦し、「走るバスの窓にボールを打ち込め！」など、神業三番勝負に挑んだ。
■向井康二、“神業テニス”オフショット公開
向井は自身のInstagramでオフショットを公開。ブルーのジャージ姿でラケットを手にし、桜の木を背景にした爽やかなカットを披露している。
滑り台の上に立ち、カメラを見つめるショットでは、春らしいロケーションとスポーティーな装いが相まって、明るい魅力が際立つ。投稿には「#テニスの康二様」というハッシュタグも添えられており、向井らしいユーモアも感じられる。
■走るバスの窓にボールを打ち込む神業も
投稿の後半では、向井が走るバスの窓に向かってボールを打ち込み、見事に成功させる動画も公開されている。さらに、ラケットを手にしたまま滑り台をすべる姿も収められており、真剣な挑戦とおちゃめな一面のギャップが印象的だ。
ファンからは「ジャージ姿もカッコよすぎる」「憧れの先輩ビジュすぎる」「少女漫画から出てきたようなイケメン」「スタイル良すぎる」「顔小さい」「自慢の推し」「軽率に恋」などの声が寄せられている。
■向井康二『THE神業チャレンジ』オフショット
■「服がゴルフ笑」過去のテニス投稿も
Snow Man
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