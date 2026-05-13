D’ESPAIRSRAYの約16年ぶりとなるシングル「RAPTURE」が本日発売となり、あわせてMVも公開された。

2009年に発表された「REDEEMER」以来、再び二階健監督とタッグを組み制作された、D’ESPAIRSRAY復活第一弾となるMV。

復活の儀式から“一つのサイクル”を象徴する「12」をモチーフに構成。サイレントで映し出される口元の囁きが、過去と現在を静かに結びつけ、新たなフェーズへ突入したD’ESPAIRSRAYの世界観を鮮烈に描き出している。

過去と現在を繋ぐ作品として、新たなフェーズへと突入したD’ESPAIRSRAYの世界観を鮮烈に表現した。

なお、「RAPTURE」の発売を記念した購入イベントの開催も決定している。詳細はオフィシャルサイトにて。

◾︎リリース情報

「RAPTURE」

発売日：2026年5月13日（水）

販売価格：￥2,000（税込）

購入：https://store.bitfan.id/despairsray/items/29197 収録曲

M1. RAPTURE

M2. RAPTURE（vocalless）

M3. RAPTURE（guitarless）

M4. RAPTURE（bassless）

M5. RAPTURE（drumless） ・インストアイベント

5月15日（金）HMV大宮アルシェ イベントスペース

5月17日（日）タワーレコード新宿店9階イベントスペース

5月30日（土）タワーレコード梅田NU茶屋町店イベントスペース

5月30日（土）littleHEARTS.大阪店

5月31日（日）タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース

5月31日（日）名古屋fiveStars

7月4日（土）オンラインイベント

詳細：https://despairsray.com/contents/385572

◾︎ライブ情報

＜D’ESPAIRSRAY ［un］Beautiful 限定LIVE＞

2026年9月9日（水）LIQUIDROOM

OPEN 18:00 / START 18:30

※詳細は後日発表 ＜D’ESPAIRSRAY LIVE 2026「CLIMAX」＞

2026年12月30日（水）KT Zepp YOKOHAMA

OPEN 17:00 / START 18:00

https://despairsray.com/contents/382308 ＜D’ESPAIRSRAY WORLD TOUR 2027 “REVENANT”＞

February 4, 2027 Santiago, Chile @ Coliseo

February 7, 2027 Mexico City, Mexico @ La Maraka

https://despairsray.com/contents/385597

◆D’ESPAIRSRAY オフィシャルサイト