D’ESPAIRSRAY、約16年ぶりのニューシングル「RAPTURE」発売。復活第一弾MVも解禁
D’ESPAIRSRAYの約16年ぶりとなるシングル「RAPTURE」が本日発売となり、あわせてMVも公開された。
2009年に発表された「REDEEMER」以来、再び二階健監督とタッグを組み制作された、D’ESPAIRSRAY復活第一弾となるMV。
復活の儀式から“一つのサイクル”を象徴する「12」をモチーフに構成。サイレントで映し出される口元の囁きが、過去と現在を静かに結びつけ、新たなフェーズへ突入したD’ESPAIRSRAYの世界観を鮮烈に描き出している。
過去と現在を繋ぐ作品として、新たなフェーズへと突入したD’ESPAIRSRAYの世界観を鮮烈に表現した。
なお、「RAPTURE」の発売を記念した購入イベントの開催も決定している。詳細はオフィシャルサイトにて。
◾︎リリース情報
「RAPTURE」
発売日：2026年5月13日（水）
販売価格：￥2,000（税込）
購入：https://store.bitfan.id/despairsray/items/29197
収録曲
M1. RAPTURE
M2. RAPTURE（vocalless）
M3. RAPTURE（guitarless）
M4. RAPTURE（bassless）
M5. RAPTURE（drumless）
・インストアイベント
5月15日（金）HMV大宮アルシェ イベントスペース
5月17日（日）タワーレコード新宿店9階イベントスペース
5月30日（土）タワーレコード梅田NU茶屋町店イベントスペース
5月30日（土）littleHEARTS.大阪店
5月31日（日）タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース
5月31日（日）名古屋fiveStars
7月4日（土）オンラインイベント
詳細：https://despairsray.com/contents/385572
◾︎ライブ情報
＜D’ESPAIRSRAY ［un］Beautiful 限定LIVE＞
2026年9月9日（水）LIQUIDROOM
OPEN 18:00 / START 18:30
※詳細は後日発表
＜D’ESPAIRSRAY LIVE 2026「CLIMAX」＞
2026年12月30日（水）KT Zepp YOKOHAMA
OPEN 17:00 / START 18:00
https://despairsray.com/contents/382308
＜D’ESPAIRSRAY WORLD TOUR 2027 “REVENANT”＞
February 4, 2027 Santiago, Chile @ Coliseo
February 7, 2027 Mexico City, Mexico @ La Maraka
https://despairsray.com/contents/385597
◆D’ESPAIRSRAY オフィシャルサイト