◆第４７回全泉州大会（１０日・近大泉州高校グラウンドほか） ▽小学生の部・１回戦 大阪泉州ボーイズ２４ー１津ボーイズ＝４回コールド＝

「大阪市長杯争奪 第３５回南大阪記念大会」は９日、決勝が行われた。住吉ボーイズ（大阪南支部）が延長９回の熱戦を制し、ホストＶ。１１年ぶり３度目の優勝を飾った。また「第２３回龍野ボーイズ大会」が開幕し、ホストチームの龍野ボーイズ（兵庫県西支部）がコールド発進から準決勝へと進出。紀州ボーイズ（和歌山県支部）など４強が決まった。「第４７回全泉州大会」も開幕。主催の大阪泉州ボーイズ（大阪南支部）が２４得点の猛打で初戦突破した。

４年連続のホストＶへ力強く船出した。大阪泉州が１７安打２４得点と猛打爆発。４回コールドで初戦突破し、山本主将は「いい雰囲気でスタートできた」と喜んだ。

キャプテンのバットが勢いづけた。初回無死三塁から上野の一ゴロ間に１点先制後、左翼線を破るランニング２ラン。いきなり５点を奪った。

２回は「遅いボールを引きつけて打てた」と澤田のランニング２ランなどで７得点。さらに３回には打者１６人攻撃で、９者連続含む１２得点とビッグイニングをつくった。２回から救援登板した直高は２回無失点の好投。「コントロールが良かった。まずは決勝に進みたい」と自信を漂わせた。