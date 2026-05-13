女優の吉岡里帆が来年１月スタートのＮＨＫドラマ１０「デンジャラス」（全１０回）に主演することが１３日、発表された。

世紀の大文豪・谷崎潤一郎をめぐる愛憎劇を描いた桐野夏生氏の同名小説が原作。「デンジャラス」な男に恋し、「デンジャラス」な人生を生きた女性たちの愛と欲望の物語に仕上げた。愛した女性をモデルに小説を書き続け、次々に新しい女性を求めていく谷崎。次は誰が描かれるのか？…激しい嫉妬や憎悪、女性たちの感情は、彼の小説に支配されていく−。

吉岡は谷崎の代表作「細雪」の主人公のモデル・重子役。中村ゆりが重子の姉で谷崎の妻・松子役、オダギリジョーが谷崎を演じる。吉岡は「大仕事が舞い込んできました。谷崎潤一郎の作品はいつか触れてみたいと思っていたのですが、まさか谷崎御本人と対峙（たいじ）する役が来るとは…」と驚きを隠せない様子。クランクインが控える中、「これまで皆様が見たことのない谷崎の世界をお届けできると、すでに確信を持っています。色っぽく、過激で、悲哀と愛憎に満ちたデンジャラスな世界をどうぞお楽しみに」とコメントした。