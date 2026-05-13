フィギュアスケート・坂本花織選手（26）同い年の一般男性と「結婚しました」　引退会見で明らかに

フィギュアスケートの坂本花織選手（26）が引退会見に臨み、最後に「結婚いたしました」と明らかにした。

坂本選手が引退についての会見を終え、報道陣への感謝を改めて述べた後に、「この場を借りて、もうひとつ報告があります。先日、結婚いたしました」と話すと、会場はどよめき、大きな拍手で包まれた。

5月5日に同い年の一般男性と籍を入れたという。

大学時代に知り合い、スケート関係者ではないと話した。

坂本選手は「ほんと真逆な方で、常に冷静で物事を考えられる人で、でも楽しむことを忘れず、一緒に面白いことをしたりしてくれる人です」と明らかにした。

SNSには、「ビックリ！！ おめでと〜！！」「結婚！？マジか！？」「そうだったのか！」など驚きのコメントと、「引退は寂しいけど結婚はめでたい」「末永くお幸せに〜」「めでたすぎる 貴女と一緒に物事を楽しんでくれる相手なら、ずっと幸せに過ごせそうよね…おめでとう」など、祝福コメントが相次いでいる。

会見では、競技生活を振り返り、「現役で一生懸命練習するのはすごく青春なんだなって改めて感じています」と話した坂本さん。

恩師の中野コーチと歩み続けた21年間の現役生活について、「先生に怒られて、何くそと思って毎日頑張っていく過程が、その時にしか出来ないこと。今の自分にはものたりないなとちょっとします」と振り返った。

競技生活からの引退とともに、新たな伴侶も得た坂本さん。

今後は指導者としての新たな挑戦が始まる。

フィギュアスケート現役引退 坂本花織選手(26)：

中野先生みたいな先生にはなりたいと思っていて、自分らしく指導できるようにできたらいいなと思ってます。

坂本選手は2000年9月生まれで兵庫県神戸市出身。4歳からスケートを始め、力強いスケーティングと豊かな表現力を武器にして活躍。2018年の平昌オリンピックから3大会連続で五輪に出場し、2022年の北京大会では銅メダル、2026年ミラノ・コルティナ大会では銀メダルを獲得した。世界選手権では4度優勝している。

出身大学は神戸学院大学。