【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

BANDAI SPIRITSは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」を発表した。

本製品は、「機動警察パトレイバー EZY」のイングラム・プラスを立体化したもの。コックピット展開を始めとした劇中ギミックを各種内蔵しており、RG基準での内部フレームを導入している。

さまざまな劇中ポーズを再現できる広い可動範囲も特徴で、シルバー部分はリアルメタリックグロスインジェクション仕様となっている。

価格は6,050円で、2026年6月に発売を予定している。

(C)HEADGEAR

(C)機動警察パトレイバー EZY製作委員会

