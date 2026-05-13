　13日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比23.5％減の2092億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.7％減の1654億円だった。

　個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ（年１回決算型） <1305> 、上場インデックスファンドＪＰＸ日経 <1592> 、ｉシェアーズ・コア　ＴＯＰＩＸ　ＥＴＦ <1475> 、ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００ <1593> 、ＮＥＸＴ　ＴＯＰＩＸ連動型上場投信 <1306> など41銘柄が新高値。ＭＡＸＩＳ　Ｊリート上場投信 <1597> 、ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年 <1482> 、ＭＡＸＩＳ　Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、ｉシェアーズ　日本国債７－１０年　ＥＴＦ <236A> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　ドバイ原油先物　ベア　ＥＴＮ <2039> など49銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ　商社・卸売 <1629> が4.19％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ＷＴＩ　原油上場 <1690> が3.87％高、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が3.39％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が3.36％高、ＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が3.11％高と大幅な上昇。

　一方、ＮＺＡＭ　先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> は5.13％安、ＮＺＡＭ　Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> は3.87％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が187円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1178億7800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1487億7100万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が120億6500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が79億6100万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が74億4900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が57億8000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が56億4600万円の売買代金となった。

株探ニュース