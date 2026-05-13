13日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比23.5％減の2092億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.7％減の1654億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算型） <1305> 、上場インデックスファンドＪＰＸ日経 <1592> 、ｉシェアーズ・コア ＴＯＰＩＸ ＥＴＦ <1475> 、ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００ <1593> 、ＮＥＸＴ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信 <1306> など41銘柄が新高値。ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 <1597> 、ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年 <1482> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> など49銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 商社・卸売 <1629> が4.19％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が3.87％高、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が3.39％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が3.36％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が3.11％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> は5.13％安、ＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> は3.87％安と大幅に下落した。



日経平均株価が187円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1178億7800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1487億7100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が120億6500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が79億6100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が74億4900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が57億8000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が56億4600万円の売買代金となった。



株探ニュース