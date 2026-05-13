新潟県新発田市に本社を置くハードオフコーポレーションは12日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結決算を発表しました。売上高・営業利益・経常利益・当期純利益のすべてが過去最高を更新し、30期連続増収を達成しました。

売上高は前期比17.1%増の392億7600万円となりました。



国内既存店売上高が4.3%増と堅調に推移したほか、前期に出店した直営店24店舗・当期出店の30店舗、さらに第3四半期より連結対象となったエコノス（リユース品の買取・販売）の69店舗が業績に寄与しました。



営業利益は前期比5.3%増の33億8700万円、経常利益は同2.5%増の34億8900万円となりました。新店開業費用や人件費・減価償却費の増加に加え、エコノスへの株式公開買付（TOB）関連費用8300万円が販管費を押し上げ、販管費は18.3%増となりました。



親会社株主に帰属する当期純利益は、エコノス連結開始に伴う段階取得に係る差益1億7600万円を特別利益に計上したことなどにより、前期比8.9%増の25億1900万円となりました。

2026年3月期の期末配当金は、当初予想の1株78円から7円増配し、85円（年間85円）とすることを決定しました。DOE（連結純資産配当率）は6.1%となります。



なお、2027年3月期の配当は1株92円を予定しています。



2027年3月期の業績予想は、売上高457億円（前期比16.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益33億円（同31.0%増）を見込んでいます。当期純利益の大幅増には、保有株式の売却に伴う投資有価証券売却益約11億6000万円を特別利益として計上する見込みが含まれています。



定時株主総会は2026年6月24日に開催予定です。