「あまりにも残酷なタイミングだ」22年ぶりのプレミア優勝＆初のCL制覇狙うアーセナルに痛手。英代表DFが内側側副靭帯を損傷「W杯も欠場する見通し」と英報道

「あまりにも残酷なタイミングだ」22年ぶりのプレミア優勝＆初のCL制覇狙うアーセナルに痛手。英代表DFが内側側副靭帯を損傷「W杯も欠場する見通し」と英報道