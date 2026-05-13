開催：2026.5.13

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 1 - 2 [フィリーズ]

MLBの試合が13日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとフィリーズが対戦した。

Rソックスの先発投手はジョバニ・モラン、対するフィリーズの先発投手はザック・ウィーラーで試合は開始した。

1回表、2番 カイル・シュワバー 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 BOS 0-1 PHI

2回表、7番 ブライソン・ストット 3球目を打ってタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 BOS 0-2 PHI

7回裏、6番 セダン・ラファエラ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 1-2 PHI

試合は1対2でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのザック・ウィーラーで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はRソックスのジョバニ・モランで、ここまで0勝1敗0S。フィリーズのデュランにセーブがつき、1勝1敗6Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で3打数、1安打、0打点、打率は.282となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-13 10:24:13 更新