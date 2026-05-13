“Iカップ薬剤師グラドル”三橋くん、初写真集は「完全無加工」 ありのままの姿を収めた意欲作に
Iカップを武器に活躍する現役薬剤師グラドル・三橋くんが、初の写真集を発売する。今回の作品はデジタル補正を一切行わない“無加工”仕様で制作され、ありのままの姿を収めた意欲作となっている。発売を記念し、17日には東京・書泉ブックタワーでイベントも開催予定。
【写真】Iカップ現役薬剤師グラドル三橋くんの全身ショット
撮影は2025年12月にグアムで実施。海や夕日が広がるロケーションの中、衣装やメイクも従来とは異なるテイストに挑戦した。三橋くんは「今回の作品では、昨今当たり前になっているデジタル補正、いわゆるレタッチを一切施さず、正真正銘ありのままの写真に挑んだ」と語る。
無加工という条件については、「これまでのグラビアは“どうせ消すから”という安心感のもとで撮影していた部分もあったが、一切加工しない前提では緊張感が全く違った。表情やポーズに一層気を配れた」と振り返る。作品はオシャレで可愛らしい世界観を大切にしつつ、見せる部分はしっかり見せるメリハリのある構成となっている。
テーマに無加工を選んだ理由については、「ファースト写真集はこの世に1冊しかない特別な存在。将来、自分の子どもや家族にも誇りを持って見てもらえるものにしたかった」と説明。さらに「最近はAI技術が進化し、ウソが真実のように扱われる時代だからこそ、限りない真実で勝負したいと思った」と思いを明かした。
撮影時のエピソードとしては、直前にマネージャーが高熱で現場に来られなかったことを挙げつつも、「その分、自分自身と向き合う時間になった」と前向きにコメント。学業と並行しながら活動を続ける中で、グラビアやタレント活動の幅をさらに広げていきたい考えだ。
薬剤師としての顔を持ちながら、無加工という新たな挑戦に踏み出した三橋くん。リアルな存在感と覚悟を刻んだ初写真集は、彼女の今を象徴する1冊となりそうだ。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。先日、自身のSNSで「薬科大学を卒業しました。春から薬剤師×グラビアタレントの二刀流（国家試験受かれば…）として頑張ります。6年間頑張ったのでおめでとうくださいっ。薬剤師タレントとしてもお仕事お待ちしてます」と投稿し、話題を呼んでいた。
3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。
【写真】Iカップ現役薬剤師グラドル三橋くんの全身ショット
撮影は2025年12月にグアムで実施。海や夕日が広がるロケーションの中、衣装やメイクも従来とは異なるテイストに挑戦した。三橋くんは「今回の作品では、昨今当たり前になっているデジタル補正、いわゆるレタッチを一切施さず、正真正銘ありのままの写真に挑んだ」と語る。
テーマに無加工を選んだ理由については、「ファースト写真集はこの世に1冊しかない特別な存在。将来、自分の子どもや家族にも誇りを持って見てもらえるものにしたかった」と説明。さらに「最近はAI技術が進化し、ウソが真実のように扱われる時代だからこそ、限りない真実で勝負したいと思った」と思いを明かした。
撮影時のエピソードとしては、直前にマネージャーが高熱で現場に来られなかったことを挙げつつも、「その分、自分自身と向き合う時間になった」と前向きにコメント。学業と並行しながら活動を続ける中で、グラビアやタレント活動の幅をさらに広げていきたい考えだ。
薬剤師としての顔を持ちながら、無加工という新たな挑戦に踏み出した三橋くん。リアルな存在感と覚悟を刻んだ初写真集は、彼女の今を象徴する1冊となりそうだ。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。先日、自身のSNSで「薬科大学を卒業しました。春から薬剤師×グラビアタレントの二刀流（国家試験受かれば…）として頑張ります。6年間頑張ったのでおめでとうくださいっ。薬剤師タレントとしてもお仕事お待ちしてます」と投稿し、話題を呼んでいた。
3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。