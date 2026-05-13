新型特急385系の車内が公開

JR東海は2026年5月12日、名古屋と長野を結ぶ特急「しなの」向け新型車両385系の量産先行車を神領車両区（愛知県春日井市）で報道公開しました。グリーン車は優雅なプライベート感を満喫できる空間となっています。

【画像】これが「最新のJR特急」385系のグリーン車です

385系は、現在「しなの」で活躍している383系の後継車両となります。今回落成した量産先行車は2026年5月13日から、まずは名古屋〜中津川間で走行試験を開始。1年間走行試験を行った後、量産車が2029年度に営業運転を開始する予定です。

デザインコンセプトは「信濃・木曽・美濃地区の『豊かな自然と文化の調和』。両先頭車で前面展望が確保されるほか、カーブを高速で通過できる次世代の振り子式制御を採用します。

車内はグリーン車・普通車ともに、内装材に縦のラインや木目調を多く採用することで、木曽地域にゆかりのある「木曽五木」のイメージを演出していることが特徴です。

先頭車（長野方）のグリーン車は1＋2列の座席配置。新幹線やJR在来線特急のグリーン車のシートピッチは1160mmが標準ですが、385系のグリーン車は1300mmを誇ります。このシートピッチは、グリーン車の上級クラスである「グランクラス」と同じです。

座席はJR東海の在来線では初採用となる、バックシェル式が採用されました。バックシェル式は、座席の背面に固いシェル（殻）が設けられ、リクライニングしても背もたれが後ろに出っ張らない構造が特徴。気兼ねなくリクライニングすることができます。

リクライニング機能とフットレストは電動で、非常に細かい調整が可能です。座ってみたところ座面と体が絶妙にフィットし、包み込まれるような快適さでした。

荷棚は383系と比べて60％拡大

さらに大型のインアームテーブルや、スマートフォンなどを置ける小型のテーブル、荷物掛けフックも完備。荷棚は383系と比べて60％拡大しており、大きな荷物を持っていてもスムーズに利用できます。また、窓と窓の間には、沿線の窯元が焼き上げた美濃焼が装飾として設置され、高級感を醸し出しています。



報道公開で実現した現行車両の383系（右）と385系の並び（画像:乗りものニュース編集部撮影）



普通車は2＋2列配置で、座席は木曽の森林を表現したグリーン基調のモケットに。普通車のシートピッチは383系と同じ1000mmです。普通車の座席はやや硬めで、体が滑りにくくホールド感がある、N700Sに近い座り心地でした。

通路上にある車内案内表示器には、編成内のトイレの位置を矢印で示すサインがあり、トイレを探すために戸惑うことがなくなります。このサインは、JR東海では初採用だそうです。

デッキエリアには「南木曽ろくろ細工」や「木曽漆器」といった中央本線の伝統工芸品が展示される「ナノミュージアム」があり、旅の期待感を高めています。

なお、現行の383系は、6両の基本編成と増結用の4両・2両を組み合わせ、需要に合わせた弾力的な連結や切り離しを行っています。385系量産先行車は、連結や切り離しを想定しない8両固定編成となりました。

JR東海は385系を固定編成にした理由について「分割併合作業の労力や輸送状況を勘案し、固定編成の方が良いと判断した」と話します。現時点では、量産車の編成構成や製造両数は決まっていないとのこと。快適な385系に乗車できるのは、もうしばらく先になりそうです。