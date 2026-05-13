●朝はところどころ雲が多め。日中は晴れ間も

●最高気温は各地24度前後。日傘が活躍するような汗ばむ陽気に

●しばらく晴天が続き、暑さもレベルアップ。来週後半はぐずつく日が多くなる見通し



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昨夜は大気の状態が不安定で、九州を中心に活発な雨雲が発生しました。この雨の原因となった上空に寒気を伴った気圧の谷は東へと遠ざかっていて、不安定な空模様は解消しつつあります。



きょう13日(水)6時20分現在、県内では東部を中心に雲が広がっていますが、その他の各地では晴れ間が出てきています。





きょう13日(水)は午後になるほど高気圧に覆われ、さらに晴れのエリアが広がる予想です。



山口市内では最高気温が25度まで上がり「夏日」になる予想です。

日ざしがしっかり届く分、きのう12日(火)よりも暑く感じられ紫外線の強さにも注意が必要です。

さらにこれから週の後半にかけて、暑さのレベルが上がっていきます。今のうちにほんのりと汗をかいて、暑さに体を慣らしていきましょう。





きょう13日(水)は朝のうちはところどころで雲が目立ちますが、昼頃からしっかりと日ざしが届くでしょう。

午後は洗濯物もよく乾きそうです。





最高気温は各地24度前後。山口市や広瀬では26度に達し「夏日」になる予想です。

日中は力強い日ざしが届き、日傘が活躍するような汗ばむ陽気となりそうです。





紫外線情報です。

各地で非常に強くなる予想です。うっかり日焼けに注意が必要です。





これから来週半ばにかけて大きな天気の崩れはありません。日ざしのパワーが感じられる日々で、日ごとに気温が上昇。週末は最高気温が30度に達し「真夏日」の可能性があります。

外に出る際は水分補給や休憩をこまめにとって、熱中症対策を入念に行いましょう。

来週後半はぐずつく日が多くなる見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）