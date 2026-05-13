フワちゃん「どうしても“禊”って思われちゃう」、プロレス挑戦への葛藤を告白
プロレスラーに転身したフワちゃんが、11日にABEMAで配信された『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）#2に出演。プロレス挑戦の葛藤を明かした。
【写真】不思議な光景…焚き火を前に本音を語り合う東出昌大、フワちゃん、ウルフアロン
野営地での水汲みを志願したフワちゃんは、川へ水を汲みに行くと「水なんて（蛇口）ひねりゃ出てくるのを、山降りて汲みに行って、上がってって。すごいよなぁ」と感嘆。さらに水を運びながら、「ホントにこんなこと言いたくない、今さら30歳超えて気づくのも遅すぎるかもしれないけど」と前置きし、「パーって現場だけ行って、楽しいとこだけやって『お疲れ様でしたー』って、いいとこ取りばっかりしてた。でも野営って楽しいことだけじゃなくて、重たい荷物運んで、自分で考えて動いて。大変な思いをして掴みに行った楽しさの方がキラキラしてるし、青春だなって気づいた」と、自らの過去を振り返りながら心情を吐露した。
さらに、焚き火を囲んだ夜の晩酌では、ウルフアロンからの「まさかフワちゃんがプロレスやると思わなかったな」という言葉をきっかけに、プロレス挑戦への本音を明かした。「私も夢としてやりたいなっていうのは本心であったんですけど、どうしても“禊”って思われちゃうんじゃないかなっていうのがある中で…」と、世間からの目に対する葛藤を告白。「自分の夢って言ってウルフが（プロレスを）始めてるのを見て…」と、プロレスラーとして奮闘するウルフアロンの姿に背中を押されたとも明かし、「『あ、私これやりたいんだ！』って思って努力を始めた瞬間に、なんかパーって、すごい輝いた感じがあった。毎日が目標に向かって突き進んでいるのが私は好きだし、楽しいんだなって思いました」と、熱い思いを打ち明けた。
同番組は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した俳優・東出昌大が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を行う番組。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」。
ABEMAオリジナルエピソードを含む全6回配信の同番組初回（#1、2）ゲストには、新日本プロレス所属のウルフアロンと、スターダム所属のフワちゃんが登場した。
【写真】不思議な光景…焚き火を前に本音を語り合う東出昌大、フワちゃん、ウルフアロン
野営地での水汲みを志願したフワちゃんは、川へ水を汲みに行くと「水なんて（蛇口）ひねりゃ出てくるのを、山降りて汲みに行って、上がってって。すごいよなぁ」と感嘆。さらに水を運びながら、「ホントにこんなこと言いたくない、今さら30歳超えて気づくのも遅すぎるかもしれないけど」と前置きし、「パーって現場だけ行って、楽しいとこだけやって『お疲れ様でしたー』って、いいとこ取りばっかりしてた。でも野営って楽しいことだけじゃなくて、重たい荷物運んで、自分で考えて動いて。大変な思いをして掴みに行った楽しさの方がキラキラしてるし、青春だなって気づいた」と、自らの過去を振り返りながら心情を吐露した。
同番組は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した俳優・東出昌大が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を行う番組。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」。
ABEMAオリジナルエピソードを含む全6回配信の同番組初回（#1、2）ゲストには、新日本プロレス所属のウルフアロンと、スターダム所属のフワちゃんが登場した。