◆「そりゃシャッター下ろすわ…」部下の本音を潰す上司の特徴

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

部下の「心のシャッター」を開く非言語コミュニケーション

部下との面談で、「いつもこちらばかりが話している」「本音を引き出せていない気がする」と悩むことはありませんか？

マネジメントにおいて、業務の指示を正確に伝えるスキルは重要です。しかし、部下の心を開き、信頼関係を築くために欠かせないのが「相手のペースやトーンに合わせる」という非言語（ノンバーバル）のスキルです。

ペースの不一致が招くコミュニケーション不全

たとえば、言葉を慎重に選びながら、ゆったりとしたペースで話す部下がいるとします。その相手に対して、上司であるあなたが早口で一方的にまくしたててしまったらどうなるでしょうか。

部下は威圧感を覚え、「自分の話を聞いてもらえていない」「理解しようとしてくれていない」と感じてしまいます。その結果、無意識のうちに心のシャッターを下ろし、当たり障りのない返事しか引き出せなくなってしまうかもしれません。相手の思考リズムを尊重することは、心理的安全性を作る第一歩です。

声のトーンも相手に合わせる

話すスピードだけでなく、「声のトーン」もコミュニケーションの質を大きく左右します。

部下が少し高めの明るい声で報告をしてきたなら、こちらも少し高めの声でポジティブに応じる。逆に、落ち着いた低めの声で深刻な相談をしてきたなら、こちらもややトーンを落として静かに耳を傾ける。このように相手のトーンに同調させることで、部下は「自分の感情を正しく受け止めてもらえている」という安心感を抱きます。

意識すべきは「いつもの2割増し」の寄り添い

とはいえ、「相手に完全に合わせよう」と無理をする必要はありません。不自然に真似をしては、かえって不信感を与えてしまいます。ここで意識していただきたい実践のポイントが、いつもの自分の状態から「2割増し」で相手に寄せる、という感覚です。

ほんの少しだけ相手のペースに歩み寄り、トーンを合わせてみる。その「2割の歩み寄り」があるだけで、不思議と部下には「この上司は、私のことをわかってくれている！」と伝わりやすくなります。

部下の話すペースと声のトーンを観察し、「2割増しの寄り添い」を実践してみてください。部下の反応が、きっと目に見えて変わるはずです。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。