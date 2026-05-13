「それでも客商売か⁉ 」レジを打っていただけで怒鳴られたコンビニ店員　頻発する宗教勧誘には「入ってます！」

接客業をしていると、思いがけない理不尽な客に遭遇したり、イレギュラーな対応を迫られたりすることがある。

東京都の40代女性は、かつて働いていたコンビニでの散々な経験を投稿してくれた。早朝から働いていたある日、2日連続で同じ客にミスをしてしまい、本部にクレームを入れられたという。

早朝勤務が堪えていたのか「どんなミスだったかは覚えていません」と振り返るが、別の男性客からは理不尽にキレられたこともある。（文：篠原みつき）

「真横が某宗教施設だったので……」

「男性客にそれでも客商売か？！態度が悪い！って言われました。普通にレジ打ってただけなのに」

レジ業務をしていただけでキレられるのはたまったものではないが、この店舗では客層以外にも特殊な事情があったようだ。

「宗教勧誘も多かったです。勤め先の真横が某宗教施設だったので、よく言われました」

職場にまで勧誘が来るのは面倒だが、女性は意外な事実でこの状況を切り抜けていた。

「私はその当時、会員だったので、入ってます！と答えてました」

「1人のやばい店員のせいで…」

厄介なのは客や近隣施設だけではなかった。女性は「1人のやばい店員のせいで、他のパートさん同士の仲が悪くなった」と当時の内情を明かす。

「その人は店長からもシフトを減らされて、オーナー、店長、SVと4者面談したけど、状況は変わらずだったそうです」

たった一人のトラブルメーカーが職場の空気を最悪にするのも、バイトあるあるだろう。これが原因かは書いていないが、女性はすでにこの職場を去っている。

※キャリコネニュースでは「コンビニで働いた経験がある人」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/9UOZKZXN