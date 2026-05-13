サッカーの北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー発表会見は１５日に行われ、森保一監督（５７）が２６人を発表する。本大会を現地取材するスポーツ報知の担当記者４人がメンバー当落を大予想。けが人の続出により、予想の難易度は極めて高くなっている今大会だが、初の世界一を目標に掲げる森保監督の狙いを読み解き、全的中を目指す。

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Ｗ杯を目前にアクシデントが多発し、２６人全員が万全のコンディションで臨むことは不可能となった。三笘が左太もも裏を痛め、鈴木唯が右鎖骨を骨折。遠藤はメンバー発表までに復帰できていない。アヤックスの冨安は４月以降ベンチ入りはしているが、わずか１５分しかプレーしておらず、大きな不安要素だ。

それでも実績のある欧州組は出場できる状況であれば、コンスタントにプレーしていなくとも、メンバー入りする可能性が高いとの情報もある。そのため、ＣＢ、両ＷＢで守備固めとしてプレーできる冨安、シャドー（１トップ後方のポジション）としての得点関与に期待がかかる鈴木唯はメンバーに加えた。最大の懸念は遠藤と三笘。９日に負傷した三笘の回復は間に合わないとみて選外とした。

一方で遠藤はフル稼働が難しいとしても、開幕までの回復を見込んでメンバー入りを予想した。また、中村俊輔コーチ（４７）がスポルティングにまで出向いていた守田は、シーズン終盤にかけての状態の良さから復帰するとみる。三笘不在で鎌田や田中がシャドーでプレーすることも想定し、ボランチは５枚に。ＦＷもシャドーでプレー可能な町野、後藤、塩貝を優先した。誰かの穴を、誰かが埋める。森保監督が８年をかけて培ってきた総力で、アクシデントを乗り越えての躍進を願う。

◆金川 誉（かながわ・たかし）１９８１年、兵庫県加古川市生まれ。４４歳。Ｗ杯は１４年ブラジルから４大会連続４度目の取材。