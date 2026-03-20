FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり、ともにメジャーデビュー20周年を迎える2組がSPコラボソングをリリース

今年デビュー20周年を迎える同期の2組、FUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかり。

2組は、お互いの二十歳（ハタチ）を記念し、東京ガーデンシアターにてツーマンライブ『FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～』を6月20日・21日に開催するが、これに先駆けて6月3日にコラボソング「奇跡じゃない」を配信リリースする。

■歌詞には2組ならではの“隠しワード”も

両者が作詞作曲に携わった今作は、プライベートでも食事をし合う仲であるFUNKY MONKEY BABYSのファンキー加藤といきものがかりの水野良樹が数年前から温めてきたツーマンライブにあわせて企画したもの。

楽しいことばかりではなく苦しいことや悔しいことも数々乗り越えながら、多くのリスナーの背中を押し続けてきたそれぞれの20年間の歩みと、お互いへの最大級のリスペクト、そして20年間応援し続けてくれているファンへの感謝の想いが込められた一曲。

今後解禁となる歌詞のなかには2組ならではの“隠しワード”やお互いのアーティストとしての歴史を感じられる内容が盛り込まれている。

さらにアレンジは、いきものがかりのデビュー曲「SAKURA」、FUNKY MONKEY BABYSの代表曲「あとひとつ」などの編曲を手掛けた、2組にとって縁の深い島田昌典が担当。キャッチーで前向きになれるメロディと吉岡の伸びやかで芯のある歌声、FUNKY MONKEY BΛBY’Sの飾らない真っすぐな想いがつまったラップパートと、2組の真骨頂とも言えるエッセンスが凝縮されている。

「奇跡じゃない」は、5月16日にJFN系列で放送されいきものがかり冠ラジオ番組『いきものがかりの Radio meets』にてラジオ初オンエア。ラジオ解禁に合わせてジャケット写真の解禁も予定されている。

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり

DIGITAL SINGLE「奇跡じゃない」

https://lnk.to/kisekijanai

■ライブ情報

『FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～』

06/20（土）東京・東京ガーデンシアター

06/21（日）東京・東京ガーデンシアター

■関連リンク

『いきものがかりの Radio meets』放送局一覧

https://ikimonogakari.com/news/media/20260320-1

『FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ』特設サイト

https://www.funkymonkeybabys.com/feature/20th_twomanlive

いきものがかり OFFICIAL SITE

https://ikimonogakari.com/

FUNKY MONKEY BΛBY’S OFFICIAL SITE

https://www.funkymonkeybabys.com/