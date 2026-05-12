声優・アーティスト 岡咲美保、初のライブツアー開催！アーティストデビュー5周年企画が始動！

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声優として、現在アニメ第4シーズンが放送中の「転生したらスライムだった件」で主演・リムル＝テンペスト役、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」にて市川雛菜役を務め、昨年開催の第19回声優アワードでは主演声優賞を受賞するなど、話題を欠かすことなく現在大活躍中の声優・アーティストの岡咲美保。

5月6日（水・祝）の大阪公演よりスタートした初のライブツアー「Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo」を開催。5月10日（日）に開催した東京・豊洲PIT公演にてアーティストデビュー5周年を記念した企画の実施が告知された。

まずは9月2日に3rdミニアルバムのリリースが決定。これまでの楽曲に携わったクリエイターはもちろん、アイドルマスターシリーズなど数多くのアニメソングを手掛ける神前暁、「転生したらスライムだった件」の主題歌を多く担当するTRUE（作家名義は唐沢美帆）をはじめ豪華なメンバーが集結した内容を予定している。

さらに、9月13日（日）には自身最大キャパシティ・LINE CUBE SHIBUYAでの5周年記念ライブの開催も決定！ファンクラブ「みほちゃんず桃源郷」ではいち早くチケット先行が行われるため、ファンはこの機会にチケットをゲットしよう。新たに5周年記念のビジュアルも公開となり、岡咲がアーティスト活動のモチーフにもしている黄色の花を手にした内容となっている。

あわせて、ライブツアー「Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo」東京公演のオフィシャルレポートが到着したので紹介する。

Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo 東京公演ライブレポート

自身初のライブツアーの開催となり、5月6日（水・祝）に大阪・GORILLA HALL OSAKA公演を行い、その4日後・5月10日（日）に東京・豊洲PIT公演を迎えた。今作は2月にリリースされた2ndミニアルバム「MY GLEAM」を引っ提げた内容となっており、ツアータイトルはアルバムリード曲「HAPPY LUCKY JET!!」からとったものになっている。

会場には多くのファンが詰めかけ、オープニングのSEとともに2ndミニアルバムのリード曲「HAPPY LUCKY JET!!」のミュージックビデオに登場するウサギの着ぐるみ“うさ美”がステージに登場。ウサギに導かれるように岡咲がステージに登場と思いきや、会場後方のサブステージから登場し、会場中に驚きの声が。今回のツアータイトルの「ジェット」になぞらえて、ステージをジェットのごとく移動して1曲目に披露したのは完全新作アニメーション『転生したらスライムだった件 コリウスの夢』エンディング主題歌となっている『ココロトラベル』からライブはスタート。しっとりとしたムードの中、『インフィニット』で会場の熱気を上げていき、「みんな盛り上がってますか？ 後ろから登場しまして、ツアーなので”トラベル”にちなんで『ココロトラベル』からスタートしました！ みんな気づかないよね（笑）うまくステージを使ってみんなの近くにいけたらと思いますのでよろしくお願いします！」と開幕のサブステージからの登場に触れた。続く曲では『MY SPIRAL』『イエロー♡ビート』でファンとのコミュニケーションを楽しんだかと思えば、『月の季節』『ミラー』『Tictac』では楽曲の世界観を演じるようパフォーマンスを繰り広げる。その後は1stミニアルバム・2ndミニアルバムに収録されているボカロカバー『白い雪のプリンセスは』『ブリキノダンス』を披露し、会場のボルテージを更に高めていく。

バンドメンバー「みほのこと支え隊」によるセッションパートのあとに登場したのは、イエローの衣装に装いを改め会場後方のサブステージへ練り歩きながら再登場。『きゅんきゅるかわいい』『JOY!!』『ペタルズ』のキュートさが際立つ曲でファンに向けてアピールをすると、メインステージに再登場した“うさ美”に手招きされ再びメインステージへ。これまでの元気さと打って変わり2ndミニアルバムに収録の『ともだちごっこ』をアコースティックアレンジver.で披露。ノスタルジックなムードにファンを浸らせ、「ラストスパートぶちあげていきましょう！」とファンを煽りながら『Starting Bell』『アンビリバボーアンセム』で割れんばかりの歓声が会場中に響き渡る。ラストは2ndミニアルバムのリード曲『HAPPY LUCKY JET!!』で本編を締めくくった。

ライブTシャツに着替え、ファンの呼び声に応え再びステージに登場すると、『カレイドスコープ』『琥珀の心音』を披露。その後、嬉しいお知らせとしてアーティストデビュー5周年の企画の新情報がファンにお知らせされた。9月2日（水）に3rdミニアルバムのリリースと、9月13日（日）に5周年記念ライブが開催されることをファンに報告し、会場は大盛況の盛り上がりに。ライブツアーを振り返り「ライブツアーが終わろうとしていて、振り返ってみると大阪と東京と一瞬の2公演だったと思います。この一瞬の中に不安な時間も多くて、どうしても調子がでないときもあって。こうしてステージに立ったときにみんなが盛り上げてくれるのを見ると“これでよかった、昨日の私に教えてあげたい”ってすごく思うんです。みんなにとってもいろんな毎日があると思うんですけど、これからも繋がれてよかったと思える場所をここに用意しておくので、みんなの毎日が楽しい時間が増えますようにと思っています。日々支えられています。どうもありがとう。5周年を迎えてこれからの活動でみなさんに愛を届けたいと思うので、これからもいっぱい受け取ってください」と意気込みを語り、最後は『ALRIGHT！』をパフォーマンスし、ファンに感謝を告げながら初のライブツアーは幕を閉じた。

Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo

＜大阪公演＞

2026年5月6日(水祝) 15:30開場/16:30開演

会場：大阪・GORILLA HALL OSAKA

＜東京公演＞

2026年5月10日(日) 16:30開場/17:30開演

会場：東京・豊洲PIT

＜セットリスト（東京公演）＞

M1.ココロトラベル

M2.Dream In Wonderland

M3.インフィニット

-MC-

M4.MY SPIRAL

M5.イエロー♡ビート

-MC-

M6.月の季節

M7.ミラー

M8.Tictac

-MC-

M9.白い雪のプリンセスは

M10.ブリキノダンス

-BAND BRIDGE-

M11.きゅんきゅるかわいい

M12.JOY!!

M13.ペタルズ

-MC-

M14.ともだちごっこ

M15.絆創膏

-MC-

M16.Starting Bell

M17.アンビリバボーアンセム

-MC-

M18.HAPPY LUCKY JET!!

＜アンコール＞

M19.カレイドスコープ

M20.琥珀の心音

-MC-

M21.ALRIGHT！

＜セトリプレイリスト公開中！＞

大阪公演（5/6）

https://okasakimiho.lnk.to/1stTOUR_OSAKA

東京公演（5/10）

https://okasakimiho.lnk.to/1stTOUR_TOKYO

ライブ特設サイト

https://okasakimiho.com/live/happyluckyjet/

●リリース情報

3rdミニアルバム

2026年9月2日発売決定

【初回限定盤（CD＋Blu-ray）】

品番：KICS-94263

価格：￥9,500（税込）

【通常盤（CD only）】

品番：KICS-4263

定価：￥3,000（税込）

＜収録曲＞

新曲A 作詞・作曲：一二三

新曲B 作詞：真崎エリカ 作編曲：笠井雄太（Elements Garden）

新曲C 作詞・作曲：俊龍

新曲D 作詞：唐沢美帆 作曲：本多友紀（Arte Refact）

新曲E 作詞：岡咲美保 作編曲：神前 暁(MONACA)

＜Blu-ray＞（初回限定盤のみ）

・「Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo」

東京公演ライブ本編映像

・新曲MV＆メイキング

●ライブ情報

5周年記念ライブ

Miho Okasaki 5th ANNIVERSARY LIVE



2026年9月13日(日)

【昼公演】14:00開場/15:00開演

【夜公演】17:45開場/18:45開演

会場：LINE CUBE SHIBUYA

席種・料金

全席指定

・グッズ付きチケット：\14,000（税込）

・一般チケット：\9,000（税込）

ファンクラブ「みほちゃんず桃源郷」にてチケット最速先行スタート！（5月31日まで受付）

https://okasakimiho-fc.com/

関連リンク

岡咲美保オフィシャルサイト

https://www.okasakimiho.com