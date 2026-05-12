カルバハルがスペイン代表のW杯予備登録から落選…最多はバルサ勢9人、久保同僚ソシエダ勢も7人抜擢
レアル・マドリー所属のDFダニエル・カルバハルが北中米ワールドカップに臨むスペイン代表の予備メンバー55人のリストから外れたようだ。スペイン『マルカ』が伝えている。
2014年にスペイン代表に初招集されたカルバハルは18年のロシアW杯で初出場。22年のカタールW杯にも出場しており、急速に世代交代が進んでいるスペイン代表の中で数少ない3大会連続のW杯出場の可能性を持つ選手だった。
R・マドリーからはDFディーン・ハイセン、DFフラン・ガルシア、FWゴンサロ・ガルシアの3選手のみ予備メンバーに入ったという。
一方、バルセロナからはGKジョアン・ガルシア、DFエリック・ガルシア、DFパウ・クバルシ、MFダニ・オルモ、MFペドリ、MFフェルミン・ロペス、MFガビ、FWフェラン・トーレス、FWラミネ・ヤマルの9人が予備メンバーリストに入ったと伝えられている。
なお、バルセロナ勢に続いたのはMF久保建英と同様のソシエダ勢となった様子。地元紙『ノティシアス・デ・ギプスコア』によると、国際大会選出歴のあるGKアレックス・レミロ、MFカルロス・ソレール、FWミケル・オヤルサバル、Aマッチ出場歴のあるDFセルヒオ・ゴメス、MFアンデル・バレネチェアの他、未招集のMFジョン・ゴロチャテギとDFジョン・マルティンもリストに入ったようだ。
2014年にスペイン代表に初招集されたカルバハルは18年のロシアW杯で初出場。22年のカタールW杯にも出場しており、急速に世代交代が進んでいるスペイン代表の中で数少ない3大会連続のW杯出場の可能性を持つ選手だった。
一方、バルセロナからはGKジョアン・ガルシア、DFエリック・ガルシア、DFパウ・クバルシ、MFダニ・オルモ、MFペドリ、MFフェルミン・ロペス、MFガビ、FWフェラン・トーレス、FWラミネ・ヤマルの9人が予備メンバーリストに入ったと伝えられている。
なお、バルセロナ勢に続いたのはMF久保建英と同様のソシエダ勢となった様子。地元紙『ノティシアス・デ・ギプスコア』によると、国際大会選出歴のあるGKアレックス・レミロ、MFカルロス・ソレール、FWミケル・オヤルサバル、Aマッチ出場歴のあるDFセルヒオ・ゴメス、MFアンデル・バレネチェアの他、未招集のMFジョン・ゴロチャテギとDFジョン・マルティンもリストに入ったようだ。