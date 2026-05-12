ファミマに絶品シュークリーム4品が大集合！ザクほろ・もちむにの“新食感シュー”も登場
ファミリーマートから、大人気シューの進化バージョンと、驚きの“ザクほろ”＆“もちむに”食感が楽しめる新食感シューの4品が登場！これに伴い、「絶品シュークリーム大集(シュー)合！」キャンペーンが、2026年5月12日よりスタート。
【写真】ホイップもカスタードもたっぷり過ぎる！「クリームたっぷり！ダブルシュー」
創立45周年を迎える同社が、“いちばんおいしい”を目指した取り組みの一環として、スイーツカテゴリで大人気のシュークリーム2品をリニューアルした。
■サイズアップしてクリーム増量「クリームたっぷり！ダブルシュー」
売上No.1(※2025年度の売上実績)の「クリームたっぷり！ダブルシュー」(198円)は、サイズアップして、タイトル通りクリームたっぷり。北海道生クリーム入りのホイップクリームと、なめらかなカスタードの2種類のクリームが入った大満足の一品に！
同社 商品本部 スイーツ部長 鈴木崇義さんは「『クリームたっぷり！ダブルシュー』は、実は定番アイテムの中でも男性人気の高い商品です。購入ボリューム層の40〜50代の男性のお客様にしっかり満足いただけるように、価格はそのままでボリュームアップいたしました。生地量も従来そのままですが、しっかり膨らむ生地を新たに開発し、クリームは増量。よりクリームをたっぷり食べたいというお客様のニーズに応えた商品となっています」と説明する。
■カスタードのバニラ感がアップした「バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー」
また、「バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー」(180円)も、“理想のシュークリーム”を目指し、バニラビーンズを増量し、これまで以上に濃厚で味わい深いカスタードへ。マダガスカル産バニラビーンズたっぷりの濃厚なカスタードと、香ばしく焼き上げたシューパフとの一体感が楽しめるのがポイントだ。
鈴木さんは「こちらは実は50〜60代の女性のお客様から多くのご支持をいただいているので、ボリュームではなく、カスタードの品質にこだわってリニューアルいたしました。おいしいと感じる要素には、味だけではなく、食感や、目で見て感じる視覚的なおいしさというのもあると考えていますので、今回のリニューアルにおいても、“しっかりバニラビーンズが入っているのが見てわかる”という点も1つポイントに置いています。
実際に召し上がっていただくと、バニラの香りをすごく感じていただけると思います。その時にクリームも目に入って、こんなにバニラビーンズが入ってるんだ、だからこんなに香りがするんだ、という風に、目でも舌でもカスタードの進化を実感いただけるはずです」とアピールする。
さらに、5月12日からは、”ザクほろ”＆”もちむに”の新食感の2品のシュークリームが新たに発売された。
■新製法の生地作りで食感が楽しい「ザクほろシュー(チョコクリーム)」
「ザクほろシュー(チョコクリーム)」(238円、数量限定)は、“ザクほろ食感”のシューパフの中に、なめらかなチョコクリームを詰めた新食感のクッキーシュークリーム。
クッキーシューの購入ボリューム層となる20〜30代の男女を意識して開発したそうで、噛んだ時の食感が楽しめるよう、これまでのクッキーシューとは異なる配合で作ったというクッキー生地がポイントとなっている。
鈴木さんは「これまではシュークリームの上にちょっと大きめのクッキー生地がトッピングされている、そんなものが多かったかと思うんですけれども、今回目指したのは、生地との一体感。薄いクッキー生地を作り、それをシュー生地に乗せて焼き上げるという新製法で作っています。これまでのザクザク食感とはちょっと違った、新しい食感が楽しめるのではないかなと思っています」と話す。
■見た目がかわいくボリュームたっぷり「もちむにシュー(ミルククリーム)」
そして、「もちむにシュー(ミルククリーム)」(213円、数量限定)は、新食感の”もちむに食感”と、シュークリームらしいふっくらとしたビジュアルの両立にこだわった自信作だ。こちらは、ファミリーマートにはこれまでなかった大型なもちもちスイーツで、原材料の配合・焼き方なども工夫。鈴木さんは「もちもち系の生地って伸びづらかったり、あるいはしっかり膨らむとなかなかもちもち食感が出なかったり…というような課題がありましたが、この商品は、しっかりと膨らんでいるけれども、ちゃんとモチモチした食感、そんな生地を実現した商品となっています」と解説する。シューパフの中には、ふんわりとしたミルククリームがたっぷり。優しいミルク感を堪能できる。
鈴木さんは「止まらない物価高を背景に、お客さまの傾向として“未経験のジャンルの購入によるリスクを避ける”ということがあります。そんななかで、200円、300円プラスして“甘いものを食べる幸せ”を購入する時、『絶対に失敗したくない』と考えるのは当然のこと。…というところで、『今必要なものは、誰もが知っていて安心して買えるスイーツだ』という風にファミリーマートは考えました。しかしながら、一方で、スイーツには新しいおいしさが常に求められています。ですので1つ目として、味の想像がしやすい、絶対に失敗しない定番商品を、そして2つ目として、安心して買えるものでありながらも、ちょっとだけワクワクできる進化をプラスした商品を…と考え、今回の新商品を開発いたしました」と、新作4品の企画の背景についても話していた。
■お得にスイーツが食べられるキャンペーンも！
ファミリーマートでは、5月12日より、お得にスイーツが楽しめるキャンペーンも実施する。
1.「ファミマル Sweets(ファミマルスイーツ)」の商品いずれか1品買うごとに、「ファミマル Sweets」全品に次回使える30円引きレシートクーポンがもらえる！
期間中に、「ファミマル Sweets」のマークがついた手づくりデザート・焼き菓子をいずれか1品ご購入ごとに、「ファミマル Sweets」いずれか1品に次回使用できる30円引きレシートクーポンがもらえる。
・発券期間：2026年5月12日〜5月25日(月)
・利用期間：2026年5月12日7時〜6月1日(月)
※沖縄県では実施なし。
2.「バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー」の無料クーポンが当たる」Xキャンペーン
ファミリーマート公式Xアカウントをフォローの上、対象ポストをリポストすると、抽選で1万名に「バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー」の無料クーポンが当たる。
実施期間：2026年5月12日10時〜5月18日(月)23時59分
引換期間：2026年5月12日10時〜5月25日(月)23時59分
日常のちょっとしたご褒美にもぴったりの絶品シュークリームたち。数量限定の新商品もあるので、ファミリーマートを見かけたら立ち寄ってみて。
取材・文＝平井あゆみ
編集＝澤田麻依
※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合あり。店舗によって取り扱いのない場合あり。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】ホイップもカスタードもたっぷり過ぎる！「クリームたっぷり！ダブルシュー」
創立45周年を迎える同社が、“いちばんおいしい”を目指した取り組みの一環として、スイーツカテゴリで大人気のシュークリーム2品をリニューアルした。
■サイズアップしてクリーム増量「クリームたっぷり！ダブルシュー」
売上No.1(※2025年度の売上実績)の「クリームたっぷり！ダブルシュー」(198円)は、サイズアップして、タイトル通りクリームたっぷり。北海道生クリーム入りのホイップクリームと、なめらかなカスタードの2種類のクリームが入った大満足の一品に！
同社 商品本部 スイーツ部長 鈴木崇義さんは「『クリームたっぷり！ダブルシュー』は、実は定番アイテムの中でも男性人気の高い商品です。購入ボリューム層の40〜50代の男性のお客様にしっかり満足いただけるように、価格はそのままでボリュームアップいたしました。生地量も従来そのままですが、しっかり膨らむ生地を新たに開発し、クリームは増量。よりクリームをたっぷり食べたいというお客様のニーズに応えた商品となっています」と説明する。
■カスタードのバニラ感がアップした「バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー」
また、「バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー」(180円)も、“理想のシュークリーム”を目指し、バニラビーンズを増量し、これまで以上に濃厚で味わい深いカスタードへ。マダガスカル産バニラビーンズたっぷりの濃厚なカスタードと、香ばしく焼き上げたシューパフとの一体感が楽しめるのがポイントだ。
鈴木さんは「こちらは実は50〜60代の女性のお客様から多くのご支持をいただいているので、ボリュームではなく、カスタードの品質にこだわってリニューアルいたしました。おいしいと感じる要素には、味だけではなく、食感や、目で見て感じる視覚的なおいしさというのもあると考えていますので、今回のリニューアルにおいても、“しっかりバニラビーンズが入っているのが見てわかる”という点も1つポイントに置いています。
実際に召し上がっていただくと、バニラの香りをすごく感じていただけると思います。その時にクリームも目に入って、こんなにバニラビーンズが入ってるんだ、だからこんなに香りがするんだ、という風に、目でも舌でもカスタードの進化を実感いただけるはずです」とアピールする。
さらに、5月12日からは、”ザクほろ”＆”もちむに”の新食感の2品のシュークリームが新たに発売された。
■新製法の生地作りで食感が楽しい「ザクほろシュー(チョコクリーム)」
「ザクほろシュー(チョコクリーム)」(238円、数量限定)は、“ザクほろ食感”のシューパフの中に、なめらかなチョコクリームを詰めた新食感のクッキーシュークリーム。
クッキーシューの購入ボリューム層となる20〜30代の男女を意識して開発したそうで、噛んだ時の食感が楽しめるよう、これまでのクッキーシューとは異なる配合で作ったというクッキー生地がポイントとなっている。
鈴木さんは「これまではシュークリームの上にちょっと大きめのクッキー生地がトッピングされている、そんなものが多かったかと思うんですけれども、今回目指したのは、生地との一体感。薄いクッキー生地を作り、それをシュー生地に乗せて焼き上げるという新製法で作っています。これまでのザクザク食感とはちょっと違った、新しい食感が楽しめるのではないかなと思っています」と話す。
■見た目がかわいくボリュームたっぷり「もちむにシュー(ミルククリーム)」
そして、「もちむにシュー(ミルククリーム)」(213円、数量限定)は、新食感の”もちむに食感”と、シュークリームらしいふっくらとしたビジュアルの両立にこだわった自信作だ。こちらは、ファミリーマートにはこれまでなかった大型なもちもちスイーツで、原材料の配合・焼き方なども工夫。鈴木さんは「もちもち系の生地って伸びづらかったり、あるいはしっかり膨らむとなかなかもちもち食感が出なかったり…というような課題がありましたが、この商品は、しっかりと膨らんでいるけれども、ちゃんとモチモチした食感、そんな生地を実現した商品となっています」と解説する。シューパフの中には、ふんわりとしたミルククリームがたっぷり。優しいミルク感を堪能できる。
鈴木さんは「止まらない物価高を背景に、お客さまの傾向として“未経験のジャンルの購入によるリスクを避ける”ということがあります。そんななかで、200円、300円プラスして“甘いものを食べる幸せ”を購入する時、『絶対に失敗したくない』と考えるのは当然のこと。…というところで、『今必要なものは、誰もが知っていて安心して買えるスイーツだ』という風にファミリーマートは考えました。しかしながら、一方で、スイーツには新しいおいしさが常に求められています。ですので1つ目として、味の想像がしやすい、絶対に失敗しない定番商品を、そして2つ目として、安心して買えるものでありながらも、ちょっとだけワクワクできる進化をプラスした商品を…と考え、今回の新商品を開発いたしました」と、新作4品の企画の背景についても話していた。
■お得にスイーツが食べられるキャンペーンも！
ファミリーマートでは、5月12日より、お得にスイーツが楽しめるキャンペーンも実施する。
1.「ファミマル Sweets(ファミマルスイーツ)」の商品いずれか1品買うごとに、「ファミマル Sweets」全品に次回使える30円引きレシートクーポンがもらえる！
期間中に、「ファミマル Sweets」のマークがついた手づくりデザート・焼き菓子をいずれか1品ご購入ごとに、「ファミマル Sweets」いずれか1品に次回使用できる30円引きレシートクーポンがもらえる。
・発券期間：2026年5月12日〜5月25日(月)
・利用期間：2026年5月12日7時〜6月1日(月)
※沖縄県では実施なし。
2.「バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー」の無料クーポンが当たる」Xキャンペーン
ファミリーマート公式Xアカウントをフォローの上、対象ポストをリポストすると、抽選で1万名に「バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー」の無料クーポンが当たる。
実施期間：2026年5月12日10時〜5月18日(月)23時59分
引換期間：2026年5月12日10時〜5月25日(月)23時59分
日常のちょっとしたご褒美にもぴったりの絶品シュークリームたち。数量限定の新商品もあるので、ファミリーマートを見かけたら立ち寄ってみて。
取材・文＝平井あゆみ
編集＝澤田麻依
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