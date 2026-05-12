【わたしをすくうエッセイマンガの処方箋】 5月12日 発売 価格：2,860円

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青幻舎は、「わたしをすくうエッセイマンガの処方箋」を5月12日に発売する。価格は2,860円。

多彩なテーマを取り扱い、SNSを中心に多様な広がりを見せるエッセイマンガ。本書はそんなエッセイマンガの変遷や広がりをたどるとともに、27名の作家による珠玉のエッセイマンガを収録している。

収録作家（敬称略）

さくらももこ、山岸凉子、西原理恵子、青沼貴子、内田春菊、伊藤理佐、吉田戦車、安野モヨコ、けらえいこ、小栗左多里、たかぎなおこ、益田ミリ、野原広子、細川貂々、田房永子、東村アキコ、福満しげゆき、吉本浩二、清野とおる、まんきつ、山本さほ、永田カビ、矢部太郎、つづ井、まめきちまめこ、まめ、グレゴリ青山

執筆者（敬称略）

川原和子（マンガエッセイスト）、竹内美帆（星槎道都大学美術学部デザイン学科准教授）

倉持佳代子（京都国際マンガミュージアム学芸員）、石井茜（北九州市漫画ミュージアム学芸員）

新美琢真（京都国際マンガミュージアム学芸室員）、吉村和真（京都精華大学マンガ学部教授）

表智之（北九州市漫画ミュージアム専門研究員）、鈴木繁（ニューヨーク市立大学准教授）、雑賀忠宏（社会学者・マンガ研究者）

ヤマダトモコ（明治大学米沢嘉博記念図書館展示担当スタッフ）、ユー・スギョン（京都精華大学国際文化学部講師）