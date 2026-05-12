帰りの会が、結成6周年のアニバーサリーイヤーを記念し、ミニアルバム『くじらの歌が聴こえる』を6月17日にリリースすることを発表した。

本作は、アニメ『暗殺教室』再放送の第3弾エンディングテーマに抜擢された「スピカ」や、先行配信曲「パラボラ」、そしてタイトルを冠したリード曲「くじらの歌」を含む全7曲が収録される。アルバムジャケットはフッ素がアートワークを担当しており、8月1日に開催されるワンマン公演のキービジュアルに紐づいた迫力のあるイラストに仕上がっている。

アルバムジャケット写真

またアルバムリリースに先駆け、今夜0時より、先行シングル「パラボラ」の配信がスタートする。本作は、暗闇を突き破って空が染まっていく朝焼けのような疾走感と、熱量の高いエモーショナルなギターロックが特徴の1曲になっているという。 「パラボラ」のジャケット写真は、メンバー・やまもとこうだい自らが撮影したもので、深い青空へ向かって佇むパラボラアンテナが、孤独な夜を泳ぎ切ろうとする楽曲の世界観を象徴しているとのことだ。

「パラボラ」ジャケット写真

さらに、今回のリリースを記念したフリーライブ＜テストフライト＞が6月20日に東京・下北沢BASEMENTBARにて開催されることも決定したので、あわせてチェックしていただきたい。

◾️『パラボラ』

2026年5月13日（水）リリース

配信：https://kaerinokai.lnk.to/Parabola

◾️＜帰りの会 6th anniversary live「ひとりぼっちのパレード」＞ 日時：2026年8月1日（土）東京・渋谷WWW X

OPEN 17:15｜START 18:00

チケット：http://eplus.jp/kaeri_no_kai/