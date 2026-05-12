「日経225先物」手口情報（12日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限3640枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月12日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3640枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3640( 3607)
ソシエテジェネラル証券 1872( 1826)
バークレイズ証券 649( 649)
SBI証券 991( 492)
楽天証券 576( 444)
サスケハナ・ホンコン 380( 380)
松井証券 329( 329)
ゴールドマン証券 290( 263)
JPモルガン証券 253( 253)
モルガンMUFG証券 330( 252)
日産証券 227( 227)
ビーオブエー証券 133( 127)
フィリップ証券 87( 87)
三菱UFJeスマート 93( 73)
マネックス証券 66( 66)
インタラクティブ証券 57( 57)
みずほ証券 52( 52)
野村証券 43( 43)
UBS証券 60( 37)
BNPパリバ証券 111( 33)
シティグループ証券 6( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
SBI証券 47( 17)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
ドイツ証券 6( 6)
楽天証券 21( 5)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
UBS証券 26( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3640( 3607)
ソシエテジェネラル証券 1872( 1826)
バークレイズ証券 649( 649)
SBI証券 991( 492)
楽天証券 576( 444)
サスケハナ・ホンコン 380( 380)
松井証券 329( 329)
ゴールドマン証券 290( 263)
JPモルガン証券 253( 253)
モルガンMUFG証券 330( 252)
日産証券 227( 227)
ビーオブエー証券 133( 127)
フィリップ証券 87( 87)
三菱UFJeスマート 93( 73)
マネックス証券 66( 66)
インタラクティブ証券 57( 57)
みずほ証券 52( 52)
野村証券 43( 43)
UBS証券 60( 37)
BNPパリバ証券 111( 33)
シティグループ証券 6( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
SBI証券 47( 17)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
ドイツ証券 6( 6)
楽天証券 21( 5)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
UBS証券 26( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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