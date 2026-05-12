ココス『ハイキュー!!』コラボ決定！提供メニューは計4品 日向と影山の“頂の景色”モンブランパフェなど
ファミリーレストラン「ココス」は、5月19日〜6月29日の期間、人気アニメ『ハイキュー!!』とのコラボキャンペーン『それじゃあ今日もココスに集合！キャンペーン』を開催することを発表した。あわせて提供メニューが公開された。
【写真】本格的なハンバーグ＆パフェ！『ハイキュー!!』コラボの提供メニュー
キャンペーン期間中、『ハイキュー!!』に登場するキャラクターや学校をイメージしたコラボメニューを各弾2品ずつ、計4品販売。第1弾は烏野高校をイメージした包み焼きハンバーグと日向翔陽と影山飛雄をイメージしたパフェ、第2弾は青葉城西高校をイメージした包み焼きハンバーグと及川徹と岩泉一をイメージしたパフェが登場し、名言入り限定デザインのアルミホイルやフィルム付きで提供する。
対象メニュー1品の注文につき、『ハイキュー!!』のオリジナル描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルクリアファイル（A4）（全16種）をランダムで1枚プレゼント。配布期間は2弾に分かれており、各弾でデザインが異なる。
さらに「プレミアムモーニング」または、「朝食バイキング」実施店舗にて、対象の朝食メニューを注文するとココス限定フレークシール（15柄×1枚入り）をプレゼントする。
また、一部店舗にて、店頭に「日向翔陽・影山飛雄」、「月島蛍・山口忠」、「及川徹・岩泉一」、「松川一静・花巻貴大」いずれか１種のスタンディパネルを展示。また、「ココス限定アクリルスタンドパネル」、「ココス限定クリアカード」を店頭で販売する。
■提供メニュー
販売期間：〈第1弾〉5月19日（火）10:00 〜6月8日（月）
・食べて強くなれ！和風カレー包み焼きハンバーグ：1,490円（税込1,639円）
鰹節の旨みと優しい味わいが特長の和風カレーソースを使った包み焼きハンバーグです。和風カレーに様々な食材を使用することで、烏野高校の一致団結した雰囲気をイメージしました。和風カレーは、出汁の味付けに合うレンコンやジャガイモをはじめ、チキン、かぼちゃ、インゲンを使用した具沢山な一品です。バレーボールに見立てた別添えの温泉玉子を加えると、まろやかな味わいへの変化をお楽しみいただけます。ジューシーなハンバーグを和風カレーや温泉玉子に絡めてお召し上がりください。烏野高校メンバーの名言入り限定デザインのアルミホイルでご提供します。
・日向と影山の“頂の景色”モンブランパフェ：1,190円（税込1,309円）
烏野高校カラーのオレンジゼリーと、山に由来するモンブランが“頂”を連想させる、“変人コンビ”の2人をイメージしたパフェです。日向の“最強の囮”や、影山が持つ“王様”のイメージを、モンブラン・ブラウニー・渋皮栗で王冠のように見立てて表現しました。中層にある軽い食感のスポンジケーキは、甘酸っぱいミックスベリーや優しい甘さのバニラアイスと相性抜群。ビターなブラックココアビスケットがザクザクとした食感をプラスします。爽やかなオレンジゼリーでさっぱりとした後味に仕上げました。2人の名言入り限定デザインフィルム付きです。
販売期間：〈第2弾〉6月９日（火）10:00 〜6月29日（月）
・うまさを制す！チーズフォンデュ包み焼きハンバーグ：1,490円（税込1,639円）
ジューシーなハンバーグに、トマトの旨みが凝縮したガーリック香るトマトソースと、とろけるチーズソースを合わせたチーズフォンデュ風の包み焼きハンバーグです。バレーボールに見立てたポテトニョッキや、青葉城西高校カラーをイメージしたブロッコリーとパセリがポイントです。ジューシーなソーセージや程よい酸味のセミドライトマトなどの食材を、ソースに絡めてチーズフォンデュのようにお楽しみください。青葉城西高校メンバーの名言入り限定デザインのアルミホイルでご提供します。
・及川と岩泉の阿吽の呼吸パフェ：1,190円（税込1,309円）
青葉城西高校カラーの爽やかな黄緑色の色合いが特長のキウイヨーグルト風ジュレをはじめ、2人の要素を表現したパフェです。やさしい味わいのバニラアイス、さっぱりとしたキウイ、素朴な味わいの豆乳ドーナツに濃厚なガトーショコラで、息の合ったプレーをする及川と岩泉をイメージしました。ミルキーなバニラアイスと甘酸っぱいミックスベリーの組み合わせや、ザクザクとしたブラックココアビスケットとふわふわのスポンジケーキの食感の違いなど、様々なおいしさをお楽しみいただけます。２人の名言入り限定デザインフィルム付きです。
（C）古舘春一／集英社・『ハイキュー!!』製作委員会
【写真】本格的なハンバーグ＆パフェ！『ハイキュー!!』コラボの提供メニュー
キャンペーン期間中、『ハイキュー!!』に登場するキャラクターや学校をイメージしたコラボメニューを各弾2品ずつ、計4品販売。第1弾は烏野高校をイメージした包み焼きハンバーグと日向翔陽と影山飛雄をイメージしたパフェ、第2弾は青葉城西高校をイメージした包み焼きハンバーグと及川徹と岩泉一をイメージしたパフェが登場し、名言入り限定デザインのアルミホイルやフィルム付きで提供する。
さらに「プレミアムモーニング」または、「朝食バイキング」実施店舗にて、対象の朝食メニューを注文するとココス限定フレークシール（15柄×1枚入り）をプレゼントする。
また、一部店舗にて、店頭に「日向翔陽・影山飛雄」、「月島蛍・山口忠」、「及川徹・岩泉一」、「松川一静・花巻貴大」いずれか１種のスタンディパネルを展示。また、「ココス限定アクリルスタンドパネル」、「ココス限定クリアカード」を店頭で販売する。
■提供メニュー
販売期間：〈第1弾〉5月19日（火）10:00 〜6月8日（月）
・食べて強くなれ！和風カレー包み焼きハンバーグ：1,490円（税込1,639円）
鰹節の旨みと優しい味わいが特長の和風カレーソースを使った包み焼きハンバーグです。和風カレーに様々な食材を使用することで、烏野高校の一致団結した雰囲気をイメージしました。和風カレーは、出汁の味付けに合うレンコンやジャガイモをはじめ、チキン、かぼちゃ、インゲンを使用した具沢山な一品です。バレーボールに見立てた別添えの温泉玉子を加えると、まろやかな味わいへの変化をお楽しみいただけます。ジューシーなハンバーグを和風カレーや温泉玉子に絡めてお召し上がりください。烏野高校メンバーの名言入り限定デザインのアルミホイルでご提供します。
・日向と影山の“頂の景色”モンブランパフェ：1,190円（税込1,309円）
烏野高校カラーのオレンジゼリーと、山に由来するモンブランが“頂”を連想させる、“変人コンビ”の2人をイメージしたパフェです。日向の“最強の囮”や、影山が持つ“王様”のイメージを、モンブラン・ブラウニー・渋皮栗で王冠のように見立てて表現しました。中層にある軽い食感のスポンジケーキは、甘酸っぱいミックスベリーや優しい甘さのバニラアイスと相性抜群。ビターなブラックココアビスケットがザクザクとした食感をプラスします。爽やかなオレンジゼリーでさっぱりとした後味に仕上げました。2人の名言入り限定デザインフィルム付きです。
販売期間：〈第2弾〉6月９日（火）10:00 〜6月29日（月）
・うまさを制す！チーズフォンデュ包み焼きハンバーグ：1,490円（税込1,639円）
ジューシーなハンバーグに、トマトの旨みが凝縮したガーリック香るトマトソースと、とろけるチーズソースを合わせたチーズフォンデュ風の包み焼きハンバーグです。バレーボールに見立てたポテトニョッキや、青葉城西高校カラーをイメージしたブロッコリーとパセリがポイントです。ジューシーなソーセージや程よい酸味のセミドライトマトなどの食材を、ソースに絡めてチーズフォンデュのようにお楽しみください。青葉城西高校メンバーの名言入り限定デザインのアルミホイルでご提供します。
・及川と岩泉の阿吽の呼吸パフェ：1,190円（税込1,309円）
青葉城西高校カラーの爽やかな黄緑色の色合いが特長のキウイヨーグルト風ジュレをはじめ、2人の要素を表現したパフェです。やさしい味わいのバニラアイス、さっぱりとしたキウイ、素朴な味わいの豆乳ドーナツに濃厚なガトーショコラで、息の合ったプレーをする及川と岩泉をイメージしました。ミルキーなバニラアイスと甘酸っぱいミックスベリーの組み合わせや、ザクザクとしたブラックココアビスケットとふわふわのスポンジケーキの食感の違いなど、様々なおいしさをお楽しみいただけます。２人の名言入り限定デザインフィルム付きです。
（C）古舘春一／集英社・『ハイキュー!!』製作委員会
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