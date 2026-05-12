セブン、ホイップ＆チョコまみれの新作「よくばりサンド」 5月20日から順次登場
【モデルプレス＝2026/05/12】セブン‐イレブン・ジャパンでは、「セブン‐イレブンよくばりサンド」シリーズの新作「セブン‐イレブンよくばりサンド チョコチップ＆ホイップ」を、全国のセブン‐イレブン店舗（沖縄県除く）にて5月20日（水）より順次発売。もも色の専用パンにチョコ入りホイップと削りチョコを合わせたご褒美感のある一品だ。
【写真】スイーツのような満足感の「チョコチップ＆ホイップ」
今年3月に全面刷新されたセブン‐イレブンのサンドイッチ。中でも「よくばりサンド」シリーズは、ボリューミーな具材を2枚のパンで挟む一組サンドイッチとして、圧倒的な具材感と満足感、手頃な価格を両立している。
今回の新作「チョコチップ＆ホイップ」は、もも色のパンでチョコチップ入りのホイップクリームを挟み、表面にあえて薄く削った濃厚なカカオの香りを感じられるシェイブショコラ（削りチョコレート）を贅沢にトッピング。柔らかいホイップクリームと、薄削りにしたチョコレートが口の中で一体となってとろけることで、ホイップの味わいに変化をもたせた。
同商品は、移動中などのスプーンや大きな容器が使いにくい場面でも、手軽にスイーツを楽しみたいという日常のニーズに寄り添って開発された。片手で食べられる手軽さと甘いものを食べたいというスイーツニーズに応えられる満足感を両立させている。（modelpress編集部）
価格：198円（税込213.84円）
発売日：5月20日（水）〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
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【写真】スイーツのような満足感の「チョコチップ＆ホイップ」
◆セブン新よくばりサンド「チョコチップ＆ホイップ」
今年3月に全面刷新されたセブン‐イレブンのサンドイッチ。中でも「よくばりサンド」シリーズは、ボリューミーな具材を2枚のパンで挟む一組サンドイッチとして、圧倒的な具材感と満足感、手頃な価格を両立している。
◆片手で手軽に食べられるスイーツ感覚のサンド
同商品は、移動中などのスプーンや大きな容器が使いにくい場面でも、手軽にスイーツを楽しみたいという日常のニーズに寄り添って開発された。片手で食べられる手軽さと甘いものを食べたいというスイーツニーズに応えられる満足感を両立させている。（modelpress編集部）
■セブン‐イレブンよくばりサンド チョコチップ＆ホイップ
価格：198円（税込213.84円）
発売日：5月20日（水）〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
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