「この時も無理してたのかな」バナナマン日村を襲った体調不良　日曜夜の視聴率争いで『せっかくグルメ』はなぜ王者になったのか

お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が休養に専念することが発表された。相方・設楽統とのコンビ出演に加え、日村単独での出演も含めれば、レギュラー番組は多数にのぼる。53歳となった現在も第一線を走り続ける超売れっ子芸人を、体調不良が襲った。

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日曜夜の枠に定着した『せっかくグルメ』

現在のバナナマン・日村の代表的な仕事のひとつが、グルメバラエティ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系）だ。日村が全国各地を訪れ、「せっかくここに来たなら食べてほしい」料理を地元住民に聞き込み、紹介された店へ実際に足を運ぶ。内容はいたってシンプルである。

そのシンプルな番組を、ここまで強い人気コンテンツに育てた最大の理由は、日村という存在そのものにある。

日村はロケ先の住民に会うと、初対面でも老若男女を問わず相手のキャラクターを引き出し、場の空気を温めてからおすすめの店と料理を聞き出す。その後、店へ撮影許可の電話を入れる際には、「東京でバナナマンというお笑い芸人をやってる日村という者なんですけど……」と、おなじみのフレーズで名乗る。そこには、日村の腰の低さがにじむ。

目の前に運ばれた料理を、口を大きく開けて噛みしめるように味わいながら食レポをするのも、日村ならではだ。店員とのコミュニケーションを挟みつつ、豪快に平らげていく。

食べっぷりはダイナミックなのに嫌味がない。大食いを見せつけるのではなく、「うまいものを本当にうまそうに食べる人」として映る。だからこそ視聴者は安心して見ていられるし、家族で囲む日曜夜にもなじむのだろう。

この“日曜夜の番組”であることも、何より重要だ。

日曜夜は在宅率が高く、家族で見られやすいことから、民放各局にとって広告面でも極めて重要な時間帯とされる。そこには日本テレビの『世界の果てまでイッテQ！』やテレビ朝日系『ポツンと一軒家』といった強力番組が並び、長年にわたって視聴習慣を握ってきた。そんな枠に入っていき、定着することは並み大抵のことではない。

だが『せっかくグルメ』は、そんな日曜夜の枠ですでに6年以上にわたって放送を続けている。同番組が定着する以前のTBS日曜夜の番組は、約1年単位で入れ替わった時期もあった。そうした歴史を踏まえれば、この枠で生き残った功績の大きさも見えてくるだろう。

最強王者『イッテＱ！』に勝利したことも

そして今や、この番組は単に生き残っただけではない。2026年3月1日の放送で、『せっかくグルメ』2時間SPは世帯平均視聴率9.7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）を記録し、裏番組の『イッテQ！』やテレビ朝日の特番を上回って民放首位に立ったと報じられた。

民放各局が最も力を入れる日曜夜のバラエティ戦争で勝つというのは、その局の看板を背負う存在になった、ということだ。内村光良、所ジョージ、林修、TOKIOといった面々が担ってきた“日曜夜の顔”の系譜に、バナナマンもまた食い込んでいた。そう言っても大げさではないだろう。

『せっかくグルメ』の人気を語るとき、番組オリジナルソングやご当地グルメ企画のノウハウといった制作面の強みも無視できない。だが、それだけなら似た企画はいくらでも作れる。

日曜夜の最激戦区で勝ち切るには、番組の顔が必要だ。一般の人を警戒させず、店にも安心感を与え、料理をおいしそうに見せ、なおかつファミリー視聴に耐えうる好感度を持つ。その条件を高いレベルで満たしていたのが日村だった。

休養発表後初のオンエアとなった5月10日の放送では、日村が座っている写真に「お休み」と書かれた等身大パネルが設置された。

隣の設楽は「あれ、ペラペラになっちゃった」と笑いを取りつつ、「VTRには日村さんがたくさん出て、たくさん食べてます。ご安心ください」とコメント。ゲストと視聴者を安心させた。

しかし、ロケには日村がいるが、スタジオにはいない。その違和感は小さくなく、SNS上でも、「やっぱり日村さん居ないとちょっと寂しいねぇ…」「まだロケには出演してるけど、今後しばらく見れないと思うと寂しい」「この時も無理してたのかなーとか思うと見てて切ないね」といった声が並んだ。

日村が地元の名店に来ることがその土地の誇りに

黄色いシャツとオーバーオールを身にまとった日村が、番組用に黄色く塗装されたフィガロを運転しながら歌い、再び全国各地のご当地メシに舌鼓を打つ。そんな光景は、いまや日本の日曜夜を象徴する風景のひとつになっている。

日村がわが街に来て、地元の名店を食べてくれること自体が、その土地にとってちょっとした誇りにもなっている。もし『せっかくグルメ』の日村ロケに遭遇したら、何の店を紹介しようか――そんなふうに考える人は、少なくないはずだ。『せっかくグルメ』で紹介された店は、たちまちどこも行列店になっている。

日村は全国各地を回り、地域の人と直接触れ合いながら、全国のお茶の間の人気者になった。そうして、日村、『せっかくグルメ』という番組は、いつの間にか日本の日曜夜を代表する存在になっていた。日村にはぜひ、体調を万全にして、再び全国を駆け巡ってほしい。

文／ノブユキ