「なぜ出ない」「使ってくれよ」日本代表で不動のレギュラーだったCBコンビが出番なし…メンバー発表５日前の“現実”にファン懸念「W杯大丈夫か」「正直きついな」
現地５月10日に開催されたエールディビジの第33節で、冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスはユトレヒトとホームで対戦。１−２で敗れた。
この一戦でベンチスタートとなった冨安と板倉は、２人とも出番なしに終わった。コンディションの問題や若手の台頭もあり、満足な出場時間を得られていないのが現状だ。
北中米ワールドカップ開幕まであと１か月、15日には日本代表のメンバー発表が控えているなか、両DFがピッチに立てず、ファンは懸念。SNS上では次のような声が上がった。
「残念すぎる」
「W杯心配です」
「なぜ出ないん」
「使ってくれよ」
「これでW杯大丈夫か」
「ずっとベンチは正直きついな」
「調子が心配です」
一時は森保ジャパンで不動のレギュラーだったCBコンビの状態が懸念される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
この一戦でベンチスタートとなった冨安と板倉は、２人とも出番なしに終わった。コンディションの問題や若手の台頭もあり、満足な出場時間を得られていないのが現状だ。
北中米ワールドカップ開幕まであと１か月、15日には日本代表のメンバー発表が控えているなか、両DFがピッチに立てず、ファンは懸念。SNS上では次のような声が上がった。
「残念すぎる」
「W杯心配です」
「なぜ出ないん」
「使ってくれよ」
「これでW杯大丈夫か」
「ずっとベンチは正直きついな」
「調子が心配です」
一時は森保ジャパンで不動のレギュラーだったCBコンビの状態が懸念される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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