「なぜ出ない」「使ってくれよ」日本代表で不動のレギュラーだったCBコンビが出番なし…メンバー発表５日前の“現実”にファン懸念「W杯大丈夫か」「正直きついな」

「なぜ出ない」「使ってくれよ」日本代表で不動のレギュラーだったCBコンビが出番なし…メンバー発表５日前の“現実”にファン懸念「W杯大丈夫か」「正直きついな」