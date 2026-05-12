辻希美、高1長男・青空（せいあ）くんへの焼き鮭弁当公開「卵焼きに顔付いてて可愛い」「ひと手間加えてるのが素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの辻希美が5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・青空（せいあ）くんへの弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「ボリュームたっぷりで満足感ある」焼き鮭・タコさんウインナーなどの高1弁当
辻は「＃高一弁当」「本日のせい弁当」と記し、高校1年生の長男・青空くんへの弁当を公開。大きな焼き鮭1切れに、卵の入ったメンチカツ、胡麻などで顔が描かれた卵焼き、タコさんウインナー、ピーマンの炒め物、ブロッコリーなど様々なおかずが入り、バナナが添えられたボリュームのある弁当となっている。
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷりで満足感ある」「卵焼きに顔付いてて可愛い」「ひと手間加えてるのが素敵」「午後も頑張れそう」「詰め方が綺麗」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「ボリュームたっぷりで満足感ある」焼き鮭・タコさんウインナーなどの高1弁当
◆辻希美、高1長男・青空くんへの弁当公開
辻は「＃高一弁当」「本日のせい弁当」と記し、高校1年生の長男・青空くんへの弁当を公開。大きな焼き鮭1切れに、卵の入ったメンチカツ、胡麻などで顔が描かれた卵焼き、タコさんウインナー、ピーマンの炒め物、ブロッコリーなど様々なおかずが入り、バナナが添えられたボリュームのある弁当となっている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷりで満足感ある」「卵焼きに顔付いてて可愛い」「ひと手間加えてるのが素敵」「午後も頑張れそう」「詰め方が綺麗」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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