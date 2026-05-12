NBAプレーオフ

米プロバスケットボールの西地区プレーオフ（PO）第4戦が11日（日本時間12日）、クリプト・ドットコム・アリーナで行われた。レイカーズは110-115でサンダーに及ばず、4連敗。八村塁は25得点の躍動を見せるも、準決勝敗退が決まった。ここまで正確無比な3ポイントシュートで貢献してきたが、3点が必要な最終盤でベンチに下げられる場面があり、日本ファンは疑問の声をあげた。

負けられない第4戦でスタメン起用された八村。この日も8本中4本のスリーポイントを決めるなど、43分11秒の出場で25得点、5リバウンドと躍動。6点を追う第4クォーター残り1分41秒の場面でも、見事なステップバックスリー。アンドワンも獲得する4点プレーで、本拠地の大歓声を浴びた。

しかし3点差を追う残り12.2秒、3ポイントが決まれば同点という場面で、八村はベンチに下げられた。オースティン・リーブスが3ポイントシュートで同点を狙うもこれは外れ、八村はその後コートに戻ったが結局追いつけなかった。

3ポイントシュートの成功率でNBA屈指の数値を残していた八村。最後の勝負所でコートにいなかったことに、X上の日本ファンも「最後八村を起用しなかったの謎だった」「八村最後出さなかったの、超荒れる気がするな」「何故スリーが必要だったあのタイミングで八村がコートにいないラインナップになったのか…」「何故八村を起用しなかったの？それだけ理由を聞かせてくれ」「今世界中がコートから八村が外されたことに困惑してる」などと嘆いていた。



（THE ANSWER編集部）