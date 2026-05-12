松本若菜、米子弁で独り言「やっぱり鳥取の血が流れているんだな」 出演CMは島根県出身のかまいたち・山内健司から絶賛
俳優の松本若菜が12日、都内で行われたBIZTEL 20周年記念 新CM発表会に登壇。同社のCMに初出演した時のことを振り返った。
【全身ショット】ブルーとホワイトのふんわり衣装を着こなした松本若菜
ブランドキャラクターを務める松本は、2022年に同社のCMに初めて出演。鳥取県米子市出身の松本。当時のCMでは、祖母役の俳優と米子弁で掛け合いをしたそう。「米子弁でお仕事をしたのが初めてだったので、なんだかとても新鮮でもありましたし、地元の言葉であったからこそ自然に演技ができました」と振り返った。
また、米子弁と島根県の言葉が似ているそうで、島根県出身のかまいたち・山内健司と初めて会った時に「BIZTELのCM最高」と絶賛されたエピソードも披露した。
その後、現在も米子弁が出る時はあるかという質問を受けると、松本は「独り言が米子弁なんです」と話し、外出時に忘れ物をした時にとっさに方言が出てしまうことを明かした。そして、「やっぱり私、鳥取の血が流れてるんだって思います」と笑顔を見せた。
【全身ショット】ブルーとホワイトのふんわり衣装を着こなした松本若菜
ブランドキャラクターを務める松本は、2022年に同社のCMに初めて出演。鳥取県米子市出身の松本。当時のCMでは、祖母役の俳優と米子弁で掛け合いをしたそう。「米子弁でお仕事をしたのが初めてだったので、なんだかとても新鮮でもありましたし、地元の言葉であったからこそ自然に演技ができました」と振り返った。
その後、現在も米子弁が出る時はあるかという質問を受けると、松本は「独り言が米子弁なんです」と話し、外出時に忘れ物をした時にとっさに方言が出てしまうことを明かした。そして、「やっぱり私、鳥取の血が流れてるんだって思います」と笑顔を見せた。