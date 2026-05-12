あまおう・明太子・博多和牛が池袋に集結！ 東武百貨店 池袋本店「うまかもん よかもん 福岡展」

記事ポイント 東武百貨店 池袋本店で2026年5月21日(木)〜26日(火)の6日間、うまかもん よかもん「福岡展」を開催初出店9店舗を含む約62店舗が集結。明太子・あまおういちごスイーツ・博多和牛弁当など福岡グルメが勢ぞろい東武限定品や各日数量限定の実演グルメも多数登場 東武百貨店 池袋本店で2026年5月21日(木)〜26日(火)の6日間、うまかもん よかもん「福岡展」を開催初出店9店舗を含む約62店舗が集結。明太子・あまおういちごスイーツ・博多和牛弁当など福岡グルメが勢ぞろい東武限定品や各日数量限定の実演グルメも多数登場

博多の名物グルメとスイーツが一度に味わえるイベントが、東京・池袋に登場します。

東武百貨店 池袋本店は2026年5月21日(木)から26日(火)までの6日間、うまかもん よかもん「福岡展」を開催します。

初出店9店舗を含む約62店舗が集結し、明太子・あまおういちごスイーツ・博多和牛弁当・本マグロ丼・もつ鍋・とりかわなど、福岡の味を都内でたっぷり楽しめます。

東武百貨店 池袋本店「うまかもん よかもん 福岡展」





場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場（約210坪）、地下1階3番地コンコース期間：2026年5月21日(木)〜26日(火)営業時間：8階催事場 午前10時〜午後7時／地下1階3番地コンコース 午前10時〜午後8時店舗数：約62店舗（食品56店舗／工芸6店舗、うち初出店9店舗）

東武百貨店 池袋本店の8階催事場（約210坪）と地下1階3番地コンコースの2フロアを使い、福岡の食と工芸が一堂に集まります。

会場では博多料亭の明太子や初出店の実演パンなど、店舗ごとに個性の異なる商品が並びます。

会場でできたての博多和牛弁当や本マグロ丼もその場で楽しめるため、ランチや夕食のひとときに福岡旅気分を味わえます。

東武限定品・各日数量限定の商品も多数ラインナップし、6日間の会期中でも訪れる日によって出合える品が変わります。

イートインはすべて閉場30分前がラストオーダーです。

明太子・めんたいグルメ

明太子は店舗ごとにだしや仕込み方が異なり、食べ比べも楽しみのひとつです。

酒・かつお節・出汁にこだわる博多料亭 稚加榮から、天然だしを使う博多あき津゛まで、それぞれの職人が磨いた味が並びます。

博多料亭 稚加榮 お徳用辛子めんたい切子商品名：お徳用辛子めんたい切子価格：1,350円（120g）

博多料亭 稚加榮の「お徳用辛子めんたい切子」は、酒・かつお節・出汁への徹底したこだわりで素材本来の旨みを引き出した明太子です。

粒立ちした卵が鮮やかなオレンジ色を放ち、切り子の断面から配合の丁寧さが伝わります。

自宅での食卓にはもちろん、贈り物としても重宝する120gサイズです。

博多あき津゛ 天然だし明太子（上・切り子）





商品名：天然だし明太子（上・切り子）価格：1,383円（100g当たり）

博多あき津゛の「天然だし明太子（上・切り子）」は、かつお節と昆布のだしをベースに素材そのものの味を大切に仕込んだ一品です。

笹の葉の上に3本並んだ姿から、粒立ちした卵のオレンジ色と張りのある質感が際立ちます。

だしの風味がご飯にもお酒にも自然になじむ味わいです。

南里正信商店 博多めんたいコロッケ





商品名：博多めんたいコロッケ価格：1,944円（6個入）

南里正信商店の「博多めんたいコロッケ」は、きつね色の衣をくずすとなめらかなポテトの中心から博多名物の明太子がたっぷりあふれ出す6個入りです。

割った断面からはチーズも充填されており、明太子のピリ辛とチーズのコクが一体になった食べ応えのある一口です。

国産小麦パン工房 フルフル 明太フランス（初出店・実演）





商品名：明太フランス価格：481円（1本／長さ約17cm）販売：初出店・実演

今回初出店となる国産小麦パン工房 フルフルが実演販売する「明太フランス」は、長さ約17cmの特製フランスパンに厳選した明太子とバターを合わせた一本481円の商品です。

パンの切り込みから赤い明太子フィリングが顔をのぞかせており、焼きたての香ばしさと明太子のうまみが会場で広がります。

あまおういちごスイーツ

福岡が誇るブランドいちご「あまおう」を主役にしたスイーツが集まるコーナーです。

かき氷・イタリア菓子・いちご大福串と、素材の甘酸っぱさをさまざまな形で楽しめます。

いちごやcafe TANNAL "生"あまおうかき氷（初出店）





商品名："生"あまおうかき氷価格：イートイン 1,800円（1杯）販売：初出店

今回初出店のいちごやcafe TANNALが提供する「”生”あまおうかき氷」は、特製の苺ソースとピューレ、そしてあまおうを贅沢にトッピングしたふわふわかき氷です。

イートインで1杯1,800円、あまおうの濃厚な甘みと酸味がそのままかき氷の上で広がる一杯です。

オスピターレ スフォリアテッラ フォンダンあまおう（東武限定品・実演）





商品名：スフォリアテッラ フォンダンあまおう価格：481円（1個）販売：東武限定品・実演・各日数量限定

オスピターレの「スフォリアテッラ フォンダンあまおう」は、バリバリとした食感のイタリア菓子スフォリアテッラに甘酸っぱいあまおうクリームを詰め、フォンダンでコーティングした東武限定スイーツです。

各日数量限定で実演販売され、サクサクの生地の中からあまおうの風味がじんわりと広がります。

菓子処まつだ屋 苺大福串（初出店・実演）





商品名：苺大福串（こし餡）価格：701円（1本）販売：初出店・実演バリエーション：苺餡・カスタードも展開

今回初出店となる菓子処まつだ屋の「苺大福串」は、なめらかなこし餡と苺の甘酸っぱさを串に刺して手軽に楽しめる一品です。

あまおういちごと白い求肥を交互に重ねたピラミッド型の見た目も華やかで、こし餡のほかに苺餡・カスタードも選べます。

701円（1本）で味わえる贅沢な串スイーツです。

会場でできたてを楽しめるグルメ

8階催事場では、その日限りの食材を使った博多和牛弁当や、糸島の本マグロ丼、泡系とんこつラーメンを会場で受け取りそのまま楽しめます。

数量限定の品が多く、早い時間帯に立ち寄るのがおすすめです。

ノダニク 博多和牛希少部位三種の食べ比べ弁当（東武限定品・実演）





商品名：博多和牛希少部位三種の食べ比べ弁当価格：3,001円（1折）販売：東武限定品・実演・各日販売予定30点

ノダニクが東武限定で提供する「博多和牛希少部位三種の食べ比べ弁当」は、その日の目利きが選んだ博多和牛のシンシン・ランプ・イチボがぎっしり詰まった黒塗り重箱の一折3,001円です。

各部位のラベルが添えられ、薩摩芋の煮物と紅生姜が脇を固めます。

各日30点限定のため、開場直後に狙うのがよさそうです。

糸島海鮮食堂 そらり 本マグロ丼（実演）





商品名：本マグロ丼価格：2,800円（1折）販売：実演

糸島海鮮食堂 そらりが実演販売する「本マグロ丼」は、本マグロの中トロと赤身を糸島産の米と醤油に合わせた2,800円（1折）の海鮮丼です。

糸島の食材同士がひとつの器に収まり、脂の乗った中トロのとろみと赤身のすっきりとした旨みを一度に堪能できます。

金田家 スペシャルラーメン（東武限定品）





商品名：スペシャルラーメン価格：イートイン 1,650円（1杯）販売：東武限定品

金田家が東武限定で提供する「スペシャルラーメン」は、濃厚でまろやかな泡系とんこつスープに厚切りチャーシュー3枚・海苔・ネギ・きくらげ・味玉をのせた一杯1,650円です。

口当たりが上品な泡系の仕立ては、ガツンとした豚骨らしさとなめらかさを同時に楽しめます。

東武限定スイーツ

会場限定・数量限定の特別スイーツも今回の見どころです。

チョコレートパフェ・熟成芋モンブランドーナツ・フルーツメロンパンリングと、都内ではここでしか買えないラインナップが揃います。

チョコレートショップ 極上生チョコパフェ（東武限定品）





商品名：極上生チョコパフェ価格：イートイン 770円（1杯）販売：東武限定品・各日数量限定

チョコレートショップの「極上生チョコパフェ」は、オランダ産ココアの濃厚ソフトクリームを主役に芳醇なクッキーとアーモンドをトッピングし、その場で仕上げる各日数量限定の一杯770円です。

濃いカカオの風味と軽やかなクッキーの香ばしさが重なる、コーヒータイムにぴったりの一品です。

大牟田はにぽて 熟成蜜いもモンブランドーナツ（初出店・東武限定品）





商品名：熟成蜜いもモンブランドーナツ価格：864円（1個）販売：初出店・東武限定品・各日販売予定50点

今回初出店となる大牟田はにぽての「熟成蜜いもモンブランドーナツ」は、厳選した紅はるかを二段熟成させた焼き芋の濃厚な甘みをたっぷりのモンブランクリームに仕立て、ドーナツ台の上に山盛りに絞り出した864円（1個）の限定品です。

鮮やかな黄色いクリームが目を引き、各日50点限定で販売されます。

メロンパン専門店カシェット フルーツメロンパンリング（東武限定品・実演）





商品名：フルーツメロンパンリング価格：972円（1個）販売：東武限定品・実演

メロンパン専門店カシェットが実演販売する「フルーツメロンパンリング」は、スイーツ感覚で楽しめるリング型のメロンパン972円（1個）の東武限定品です。

専門店ならではの生地と組み合わせたフルーツの風味が、おやつや手土産にも喜ばれます。

福岡の定番グルメ

もつ鍋・とりかわ・餃子・梅ヶ枝餅と、博多を代表するソウルフードも会場に集まります。

どれも福岡ならではの職人の技と素材が凝縮された一品です。

博多芳々亭 博多もつ鍋





商品名：博多もつ鍋（醤油・味噌・塩・辛味噌）価格：各3,780円（2人前）

博多芳々亭の「博多もつ鍋」は、鮮度の高い希少な国産牛ホルモンを職人こだわりの秘伝スープ4種（醤油・味噌・塩・辛味噌）で堪能できる2人前3,780円の鍋料理です。

牛もつ・白菜・ニラ・唐辛子がスープのなかで煮立ち、もつのぷりっとした食感がスープに溶け込みます。

4種のスープから好みに合わせて選べるのも魅力です。

とりかわ竹乃屋 博多ぐるぐるとりかわ（実演）





商品名：博多ぐるぐるとりかわ価格：951円（5本）販売：実演

とりかわ竹乃屋が実演販売する「博多ぐるぐるとりかわ」は、焼きと寝かしを繰り返しながら72時間かけて仕込んだ鶏皮串5本951円です。

こんがりと焼き目のついた鶏皮が何十本も重なる皿の光景が食欲を刺激し、噛むほどに染み出る旨みはお酒との相性も抜群です。

博多八助 ひとくち餃子





商品名：ひとくち餃子価格：1,296円（15個入）

博多八助の「ひとくち餃子」は、創業38年にわたり博多の街で愛され続けてきた15個入り1,296円の一皿です。

ひとくちサイズで食べやすく、何個でも口に運んでしまう飽きのこない味わいが長年支持されてきた理由です。

かさの家 梅ヶ枝餅／よもぎ梅ヶ枝餅





商品名：（1）梅ヶ枝餅 901円（5個入）／（2）よもぎ梅ヶ枝餅 901円（5個入）販売：各日販売予定50点・お一人様1点限り

かさの家の「梅ヶ枝餅」は、もっちりとした生地に優しい甘さの粒あんを包んだ定番の和菓子で、5個入り901円です。

「よもぎ梅ヶ枝餅」は店舗では毎月25日にのみ限定販売される風味豊かなよもぎ入りで、今回は各日50点・お一人様1点限りの特別な機会となります。

断面から透けるこしあんの飴色が、もっちりした生地との対比を引き立てます。

明太子は3店舗それぞれの職人の仕込みを比べながら選べ、あまおういちごのかき氷・大福串・イタリア菓子と甘みの表現も多彩です。

東武限定品や各日数量限定品は会期6日間（2026年5月21日〜26日）の早い時間帯に売り切れることが予想されます。

2フロアにわたる約62店舗の構成で、博多の味をまとめて持ち帰ることも、その場でイートインすることも楽しめます。

東武百貨店 池袋本店「うまかもん よかもん 福岡展」の紹介でした。

よくある質問

Q. 8階催事場と地下1階3番地コンコースの営業時間に違いはありますか。

A. 8階催事場は午前10時〜午後7時、地下1階3番地コンコースは午前10時〜午後8時です。

イートインは各会場とも閉場30分前がラストオーダーになります。

Q. 東武限定品や数量限定品はどのように入手できますか。

A. 東武百貨店 池袋本店の会場で直接販売されます。

数量限定品は各日の販売予定数に達し次第終了となるため、事前に公式サイトで最新情報が案内されます。

Q. 工芸店舗も出店していますか。

A. 約62店舗のうち工芸6店舗が出店しています。

食品56店舗と合わせ、福岡の食と工芸を一度に楽しめる構成です。

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