「I’m donut？」のオーナーシェフが手掛けるブランド「Neo Nice Burger」より新メニューの「ジャンキーチーズディップ」が登場！
「AMAM DACOTAN(アマムダコタン)」や「I’m donut？(アイムドーナツ？)」を展開する「peace put」のハンバーガーブランド「Neo Nice Burger(以下、ネオナイスバーガー)」より新メニューの「ジャンキーチーズディップ」が登場。
【写真】背徳感満載！新メニューの「ジャンキーチーズディップ」
本記事ではバーガーをチーズソースにディップして楽しむという、ネオ・ファストフードを提案するネオナイスバーガーならではの少し背徳感のある新しい食べ方を体験してきたのでその様子をレポートする。
■新メニューの「ジャンキーチーズディップ」を実食レポート
「ジャンキーチーズディップ」は、チェダーチーズと自家製ベシャメルソースなどを合わせて仕立てた、なめらかでコクのある特製チーズソースに、辛味アラビアータ・きのこソース・ジェノベーゼの3種のソースをトッピングした新メニュー。
バーガーやフライドポテトにチーズソースをディップして食べる新しいスタイル。なめらかでコクのある特製チーズソースだが、重たすぎないのでたっぷりのせるのがおすすめ！
■こだわりの3種のフレーバーを紹介
■辛味アラビアータ
トマトの旨味に、ほどよい辛味を効かせた味わい。チーズのコクに刺激が重なり、ジャンキーに楽しめる。
■きのこソース
きのこの旨味と香りが広がる、コク深い味わい。まろやかなチーズソースとも相性のよい一品。
■ジェノベーゼ
バジルのさわやかな香りが広がる、風味豊かな味わい。チーズの濃厚さのなかに、軽やかさをプラス。
背徳感満載で新しい食べ方の「ジャンキーチーズディップ」が気になる人はぜひ足を運んでみよう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】背徳感満載！新メニューの「ジャンキーチーズディップ」
本記事ではバーガーをチーズソースにディップして楽しむという、ネオ・ファストフードを提案するネオナイスバーガーならではの少し背徳感のある新しい食べ方を体験してきたのでその様子をレポートする。
■新メニューの「ジャンキーチーズディップ」を実食レポート
「ジャンキーチーズディップ」は、チェダーチーズと自家製ベシャメルソースなどを合わせて仕立てた、なめらかでコクのある特製チーズソースに、辛味アラビアータ・きのこソース・ジェノベーゼの3種のソースをトッピングした新メニュー。
バーガーやフライドポテトにチーズソースをディップして食べる新しいスタイル。なめらかでコクのある特製チーズソースだが、重たすぎないのでたっぷりのせるのがおすすめ！
■こだわりの3種のフレーバーを紹介
■辛味アラビアータ
トマトの旨味に、ほどよい辛味を効かせた味わい。チーズのコクに刺激が重なり、ジャンキーに楽しめる。
■きのこソース
きのこの旨味と香りが広がる、コク深い味わい。まろやかなチーズソースとも相性のよい一品。
■ジェノベーゼ
バジルのさわやかな香りが広がる、風味豊かな味わい。チーズの濃厚さのなかに、軽やかさをプラス。
背徳感満載で新しい食べ方の「ジャンキーチーズディップ」が気になる人はぜひ足を運んでみよう！
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