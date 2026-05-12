【環境性能割影響で大変動】トヨタ車がトップ9を占有 2026年4月期 登録車新車販売の車名別ランキング
2026年4月期における登録車新車販売の車名別ランキング
日本自動車販売協会連合会は、2026年4月期における登録車新車販売の車名別ランキングを発表した。
【画像】発売から10年経っても売れ続ける！4月に第2位となった『トヨタ・ルーミー』 全26枚
2026年4月期 登録車通称名別新車販売トップ10
1位 トヨタ・ヤリス：1万3149台
2位 トヨタ・ルーミー：1万2192台
3位 トヨタ・ライズ：1万1494台
4位 トヨタ・シエンタ：1万172台
5位 トヨタ・ヴォクシー：9918台
6位 トヨタ・カローラ：9828台
7位 トヨタ・ランドクルーザー：9467台
8位 トヨタ・アルファード：8318台
9位 トヨタ・ノア：8265台
10位 ホンダ・フリード：7900台
1万2192台を売り上げたトヨタ・ルーミーが前月から13ランクアップで第2位に。 トヨタ自動車
登録車の2026年4月期の車名別販売台数は、環境性能割の廃止を見据えた登録・届け出の先送りが影響して、ランキングが大きく変動した。
第1位には前年同月比13.8％減ながらも1万3149台を販売したトヨタ・ヤリスが20カ月連続で首位を守った一方、第2位には同108.4％増の1万2192台を売り上げたトヨタ・ルーミーが前月から13ランクアップで、第3位には同91.6％増の1万1494台を記録したトヨタ・ライズが前月から2ランクアップで、第4位には同22.6％増の1万172台を登録したトヨタ・シエンタが前月から1ランクダウンで、第5位には同55.0％増の9918台を達成したトヨタ・ヴォクシーが前月から3ランクアップで位置する。
さらに、第6位には同22.8％減ながらも9828台を販売したトヨタ・カローラが前月から4ランクダウンで、第7位には同175.9％増の9467台を成し遂げたトヨタ・ランドクルーザーが前月から28ランクアップで、第8位には同30.4％増の8318台を売り上げたトヨタ・アルファードが前月から5ランクアップで、第9位には同28.0％増の8265台を記録したトヨタ・ノアが前月と同位で入り、トップ9をトヨタ車が占める結果となった。
他メーカーではホンダのフリードが同2.5％増の7900台を販売して前月から6ランクダウンながら第10位に入ったものの、前月第6位のヴェゼルは11ランクダウンの第17位まで陥落。
さらに、日産は前月第7位のノートが13ランクダウンの第20位に、前月第10位のセレナが12ランクダウンの第22位にまで後退した。
トップ10以降
トップ10以降も、環境性能割の廃止の影響が一部で出た。
昨年12月にe:HEV AIR EX 30周年特別仕様車とe:HEV SPADA 30周年特別仕様車を発売したホンダ・ステップワゴンは前年同月比127.7％増の5666台を販売して第11位に、5ドア仕様のノマドの販売を再開したスズキ・ジムニーは同15.9％増の5097台を売り上げて第13位に、昨年12月に第6世代となる新型に切り替わり、本年3月にはPHEVモデルを追加したトヨタRAV4は同102.0％増の4115台を記録して第16位にランクイン。
昨年30周年特別仕様車を発売したホンダ・ステップワゴンは、5666台を販売して第11位に。 本田技研工業
また、本年1月にマイナーチェンジを果たした三菱デリカD:5は同80.9％増の3308台を登録して第23位に、昨年4月に全面改良を実施したスバル・フォレスターは同95.8％増の3063台を達成して第24位に、本年1月に特別仕様車のSTIパフォーマンスエディションを設定したスバル・インプレッサは同30.5％増の2886台を販売して第25位に、昨年10月にビッグマイナーチェンジを図ったスズキ・クロスビーは同186.8％増の1979台を売り上げて第30位に位置する。
さらに、電気自動車では本年1月より第3世代の新型モデルの販売を開始した日産リーフが同1061.5％増の2021台を登録して第29位に、昨年10月にマイナーチェンジを図るとともに車両価格を大幅に引き下げたトヨタbZ4Xが同3560.8％増の1867台を成し遂げて第32位に入った。