大悟、妻役・綾瀬はるかの天然発言にツッコミ「それを聞いてんねん！（笑）」 W主演作舞台あいさつで“夫婦感”

大悟、妻役・綾瀬はるかの天然発言にツッコミ「それを聞いてんねん！（笑）」 W主演作舞台あいさつで“夫婦感”