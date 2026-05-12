告白された人数12人という初参加のモテ女子・ねねに対し、今回の旅で人気No.1の高1・そらが初日から猛アピール。食事時のさりげない気遣いに、ねねは「キュンとしました」と嬉しそうに明かした。

【映像】ポニーテールが似合う告白された人数12人のモテ女子（全身姿も）

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。11日はラヨーン編第1話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

ねね（日向袮音、高2／滋賀県）

ゆきな（山本雪菜、高3／大阪府）

じゅな（朝倉樹菜、高2／茨城県）

いろは（椎名彩晴、高2／埼玉県）

【継続】

ゆうか（森口優花、高2／大阪府、「チュンチョン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

そら（宮粼宇宙、高1／福岡県）

れん（五十嵐蓮、高2／神奈川県）

すばる（黒崎昴、高3／神奈川県）

こうのすけ（江畑皇之介、高2／埼玉県）

【継続】

りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」「クライストチャーチ編」からの継続）

「笑顔がパカーンって感じでめっちゃかっこいい」モテ女子ねねの第一印象

今までに告白された人数は12人という、初参加のモテ女子・ねね。第一印象で気になる人はれんとそらの2人を挙げ、そらについては「笑顔がパカーンって感じでめっちゃかっこよかった」「笑顔で話を聞いてくれて、めっちゃよかった」と好印象で、「そらくんの方が上」としていた。

そんなねねは、1日目のビーチサイドレストランでのランチでそらから隣の席に誘われた。そらは「第一印象入ってて、めっちゃ気になってたから話したいと思って誘いました」と明かし、ねねが「（私も第一印象に）入ってます…」と返答すると、そらは「マジで！」と大喜び。

気になっている人の人数を聞かれ、指でねねが2と示すと、「俺は…」とそらは1本だけ指を立て、大友は、モテ男子が気になる女子は1人だけという事実に、「1人はヤバくない!?」と恋の争奪戦が激しくなることを予感。

そらは「いちばんに目が合ったというか、『どんな人かな？』って思いながら誘いました」と最初の顔合わせでねねの印象が強かったことを伝えると、ねねも「やったあ、嬉しい」と満面の笑み。途中、ねねのコップが空になっていることに気が付いたそらが自然に水を注ぐなど、そらのさりげない気遣いが光るランチタイムとなった。

「キュンってしました」人気No.1男子・そらの気遣いに大照れのねね

ランチ後、そらとの時間を振り返ったねねは、そらに対する気持ちがさらに高まった様子。ねねのコップに水がなくなったことにそらが気が付き気遣う場面を挙げて、「『注ごうか？』って言ってくれてキュンってしました」「めっちゃ優しかった」とそらの行動に胸キュンしたことを告白。

さらに、「第一印象聞いて、まさかの（自分が）入ってて、しかも1人って言われました」と口をおさえながら嬉しそうに語り、そらへの気持ちが大きくなっている様子を明かしていた。