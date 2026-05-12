大手金融、特に文系総合職は、個人の能力値以上に「組織への適格性」がキャリアの明暗を分ける特異な業界だ。SNSで「JTC（伝統的な日本企業）」と揶揄されるその内部は、減点方式の評価体系や「配属ガチャ」に代表される運要素、そして調整や形式作業に忙殺される若手期の構造など、独特の重力に支配されている。では、この過酷な「適応ゲーム」を生き残れるのはどのような性質の持ち主なのか。学歴やキャリアの構造を冷徹に分析する学歴活動家・じゅそうけん氏が、近年定着した「16タイプ診断」を補助線として、大手金融における「詰みやすいタイプ」と「生存適性の高いタイプ」を分析するーー。みんかぶプレミアム連載「コスパと予後から考える学歴論」