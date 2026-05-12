ベッツがILから復帰、フリーランドが3Aに降格した

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間12日・ロサンゼルス）

ドジャースは11日（日本時間12日）、ムーキー・ベッツ内野手を負傷者リスト（IL）から復帰させたと発表した。代わってアレックス・フリーランド内野手が3Aオクラホマシティに降格。デーブ・ロバーツ監督は「難しかった。タフな決断だった。でも結局のところヘソンの方がいい活躍をした」と決断の背景を明かした。

ベッツ復帰にあたり、フリーランド、キム・ヘソン内野手、サンティアゴ・エスピナル内野手が入れ替え候補とされていた。今回降格が決まったフリーランドは、今季は33試合で打率.235、2本塁打、8打点、OPS.646だった。

「アレックス（・フリーランド）も守備や打席において、私たちの要求にすべて応えてくれた。（要求に対して）プロらしく振舞ってくれたし、学ぶ姿勢もあった。出塁に関しても、この10日間は素晴らしかった」と指揮官は戦いぶりを称える。

それでも「ヘソンが逃げ切った形だ。彼が昇格してからの活躍ぶりを考えると、フェアなことだと思った。彼（フリーランド）は理解してくれたし、プロらしく受け入れてくれた。それでも、タフな会話だった」と説明した。キム・ヘソンは原則として、ロハスと二塁でプラトーン起用する方針だという。

またエスピナルの残留については「左投手（が先発）の際に（右打ちの）エスピナルを起用することによってマックス（・マンシー）を休ませることができる。（三塁だけでなく）遊撃でも、二塁でも起用することができる」と“万能性”を買う。最後にはフリーランドへ「数日間はイライラしているだろうけど、切り替えて、3Aでいい活躍をしてくれることを願っている。近いうちに戻ってくるチャンスを掴んで欲しい」と願った。（Full-Count編集部）