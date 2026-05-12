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5月12日（火）の「相席食堂」がお届けするのは、「Ｒ-１グランプリ2026」王者に輝いた今井らいぱちが長崎県諫早市で相席する“おめでとう相席”！

「Ｒ-１グランプリ2026」で悲願のチャンピオンに輝いた今井がやってきたのは、長崎県諫早市。「相席食堂」の野球シリーズでお馴染みのらいぱちだが、今回もほとんど似ていないピッコロのモノマネで登場し、千鳥は大喜び。そんならいぱちは昨年１年間で３本だったテレビ出演が、今年は既に30本以上！ 今後につながる大事な時期だけに、ロケ芸人として新たな一面を見せるべく大奮闘する！

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ピッコロに続くモノマネは笑い飯・哲夫。樽を作っている工房で手作業の匠の技を拝見し、鏡開きで「Ｒ-１」優勝を祝っていただく。老舗の鰻割烹では、千鳥も戸惑う新キャラの“強強強（こわごわつよし）”で相席。子供の話題になると、自身も３人の子供がいるが、今は家族が大阪に戻って、自身は東京で単身赴任していることや、「Ｒ-１」で結果を残せなかったら大阪へ帰る約束を家族にしていたことなど、素顔も覗かせる。

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観光案内所でオススメしてくれたのが“スクイ漁場”。スクイ漁は干潟で行われる江戸時代からの伝統漁で、潮の干満を利用した漁法だとか。スクイ漁場を所有する男性の案内で漁場に向かうが、既に潮は引いており、魚の姿はほとんど見えない。すると、干潟に突っ込んだロケ車がアクシデント！ ぬかるみにはまってしまい動けない。潮が満ちてくるまであと２時間の大ピンチ！ 脱出劇の顛末は…！？

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住宅街では、交通安全教室の準備中だという親子に遭遇。交通事故を再現し、その怖さを間近で見てもらうスタントを担当するという。スタントマン歴３５年で、数々の有名作品に出演したお父さんにお願いし、体育教師の免許を持つらいぱちがカースタントに挑戦！ 走る車の前に飛び出す恐怖心を無くす練習や、車にはねられた時の受け身も身につけなければならない。体を張った挑戦にらいぱちの気合いをひしひしと感じる千鳥。はたして、ケガなく無事にひかれることができるのか！？ らいぱちがロケ芸人として新境地に挑む！

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この日は他にも、囲碁将棋の根建が芸能界最強の格闘王を目指す「世界の格闘技相席」を放送。話題のブラジリアン柔術に入門した根建が、“打倒！相方・文田”を胸に寝技を習得！ 根建VS文田の心震える死闘に千鳥も思わず熱くなる！

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MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。12日はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。