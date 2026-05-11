ボートレース蒲郡のヴィーナスシリーズ第3戦「ムーンライトプリンセス決定戦」が12日に開幕する。11日はエンジン抽選など、出場45選手による前検業務が行われた。

3節ぶりの低勝率機シリーズ。2連対率下位のエンジンは数字だけでなく、4月21日以来の実戦という不利もある。ドリーム組は6号艇・原田佑実（38＝大阪）の41号機（2連対率24.6％、以下同）だけが3節ぶりの登場となる。

その前回の低勝率機戦で吉田一郎が優勝した46号機（36.6％）を引いた西岡育未（31＝徳島）が注目の存在となる。「行き足はいい。ペラは好きな形だしモタつく感じがない」と合格点を出す。

16号機（34.2％）も高勝率機戦で通用するパワーを持つ。一時は完全な伸び型だったが、今は万人向けにシフトしている。今節引いた藤原早菜（25＝岡山）は「時間がなくてペラは確認できていない。特訓は伸びが良かった」と話す。初日は絶好枠の10R1回走り。どんな走りを見せるか。

ドリーム組では2号艇・若狭奈美子（37＝岡山）が6秒60の前検1番時計、広中智紗衣（45＝東京）は黒沢めぐみ（36＝東京）と並ぶ3位の6秒63を計時した。若狭の61号機（32.7％）は3月24〜29日のSGクラシックで大上卓人が優勝戦に進出した逸品。F持ちのハンデをカバーできるか。広中の57号機（31.7％）は前節GW戦（1〜6日）の野口勝弘が好気配を見せていた。