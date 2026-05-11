タレントの指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「≠ＭＥ（ノットイコールミー）」の菅波美玲（２６）が１１日、グループの公式サイトで卒業を発表した。菅波は今年３月から活動を休止中。６月１２日の卒業コンサートをもって、グループを去る苦渋の決断となった。

公式サイトでは「現在休養中の菅波美玲ですが、グループを卒業することとなりました。突然のご報告となりますことを深くお詫び申し上げます」と報告。卒業時期について「２０２６年６月１２日（金）に行われます『菅波美玲卒業コンサート』となります」と伝えた。

また、菅波のコメントも掲載。「≠ＭＥで活動してきたこの７年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかった」と回顧。「アイドルは私にとってキラキラしていて、幸せにしてくれる存在でした。私も皆さんの中でそんなアイドルになれていたらうれしいです」と、自身が描いていたアイドル像を重ねながら感謝をつづった。

２０１９年２月、１２人組で結成されたグループからのグループからの卒業生は初。菅原はともに歩んできたメンバーとの思い出をつづり「ダンスも歌も未経験な私を見つけてくださり、支えてくださった指原さん、スタッフの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです」と、ゼロからスタートした活動を支えたプロデューサーの指原らスタッフへの思いも明かした。

最後には「伝えたいことがまだたくさんあります。２０２６年６月１２日の１２人でのラストライブ、≠ＭＥの菅波美玲をぜひ観に来ていただきたいです」と呼びかけた。