DeNeelが、新曲「HONEY」を5月13日（水）に配信リリースすることが決定した。

前作の4th mini album『BRAIN WASH』で示した「思考と衝動」の深淵を経て、次なるフェーズとして放たれる「HONEY」は、バンド史上最も「ハネた、踊れる多幸感」を詰め込んだ一曲。

鋭利なギターリフが炸裂する一方で、誰もが抱える「だるい朝」や「日常の憂鬱」を音楽という劇薬で黄金色に塗り替える、解放と肯定のメッセージが込められている。 まさにゴールデンウィーク明けの心身に、多幸感という名の衝撃を供給する、DeNeel流の救済アンセムだ。

ジャケット写真は、歌詞にも登場する「朝食」や「ミルク」をモチーフにしながらも、トーストに無数のフォークが突き刺さるという、DeNeelらしいエッジと狂気を感じさせるビジュアル。鮮やかなイエローとブルーのコントラストの中に、ポップさと毒気が同居するコラージュ的な美学が凝縮されている。